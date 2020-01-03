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من الدفاع المدني للمواطنين بشأن المنخفض القادم

منذ ساعة واحدة
مجرى مياه أمطار ممتلىء بفعل الأمطار الغزيرة التي تساقطت على عمان الخميس الماضي (تصوير ساهر قدارة)

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عمان- الغد- انسجاماً مع الحالة الجوية المتوقعة، دعت إدارة الإعلام في الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي، وذلك بإتباع الإجراءات التالية :

– الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول .

– الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

– تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من

– ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل .

– الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.

– عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه .

– عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية .

– عدم المجازفة باستخدام المركبات لمسافات طويلة في حال هطول الأمطار بغزارة او أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية .

– الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم .

– الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك .

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