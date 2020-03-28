من الرزاز إلى إربد: “نتداعى جميعا لأجلكم”

عمان- الغد- خص رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مدينة إربد برسالة صوتية موجهة لأهلها، اليوم السبت، واستهلها “أهلنا وأحباءنا في محافظة إربد، أهل النخوة والمحبة، أهل الحصيدة والعونة، أهل الإيمان والثقافة والأدب والشعر..نتداعى جميعا لنحتضن إربد”، مشيرا إلى جهود كافة أجهزة الدولة المسخرة للمدينة.

وأضاف الرزاز، في التسجيل الصوتي، الذي نشر اليوم، متوجها للمواطنين كافة، “حمايتكم هي غايتنا والتزامكم هو وسيلتنا وشدة وبتزول”.

وبين الرزاز “أننا سنتوجه إلى أي محافظة أو مدينة او قرية أوحي في وطننا الغالي تظهر فيه أعراض الوباء لنستبق التفشي لاسمح الله”.

واكد الرزاز أن “جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع مجريات الأمور ويطمئن على صحة وسلامة المواطنين في إربد والمحافظات”.