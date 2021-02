من المدارج الرياضية إلى مدن الملاهي… مراكز تطعيم غريبة حول العالم

باريس -من تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو إلى مدرج ويمبلي في لندن مرورا بمتنزه “ديزني لاند” الترفيهي في كاليفورنيا… تحوّل بعض من أشهر معالم العالم إلى مراكز للتطعيم في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.

في ما يلي جولة على بعض من المواقع الأكثر غرابة المستخدمة في حملات التلقيح حول العالم:

– في البرازيل، ثاني أكثر بلدان العالم تضررا بالجائحة لناحية عدد الوفيات، اختير موقع كوركوفادو حيث يرتفع تمثال المسيح الفادي المطل على ريو دي جانيرو، ليكون نقطة الانطلاق الرمزية لحملة التلقيح الوطنية. وأمام منظر يخطف الأنفاس، لم تستطع دولسينيرا دا سيلفا، وهي من طلائع الملقَّحين في الحملة، أن تمنع نفسها من بسط ذراعيها على شاكلة التمثال الشهير، حاملة بيدها شهادة التطعيم.

Terezinha da Conceição, de 80 anos e a técnica de enfermagem Dulcineia da Silva Lopes, de 59 foram as primeiras do estado do Rio de Janeiro.

Foto: REUTERS/Ricardo Moraes#Vacinas #CoronaVac #VivaoSUS pic.twitter.com/D9wUkEE9uo

— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) January 18, 2021