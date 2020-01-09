آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

من بينها السير والجنسية.. الاعيان يقر أربعة مشاريع قوانين كما وردت من النواب

منذ ساعتين
جانب من اجتماع مجلس الأعيان اليوم الخميس - بترا
جانب من اجتماع مجلس الأعيان اليوم الخميس - بترا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– أقر مجلس الأعيان، أربعة مشاريع قوانين معدلة لقوانين: الاستثمار، والسير، والجنسية الاردنية، وادارة النفايات، كما وردت من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وينقل معدل قانون الاستثمار اختصاص، تكليف مجلس الاستثمار بأي مهام اخرى، من مجلس الوزراء الى المجلس نفسه، ونقل صلاحية إعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط في قانون السير، الى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء، فيما نص تعديل قانون الجنسية الأردنية على نقل اختصاص الموافقة على طلب التنازل عن الجنسية، لإكتساب جنسية اخرى، من مجلس الوزراء الى وزير الداخلية.

وتأتي هذه التعديلات لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الإداري، وحتى يتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.

وينظم قانون ادارة النفايات، عملية ادارة النفايات، وتقليل انتاجها، واعادة تدويرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن، والاستفادة منها،فضلاً عن تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.

وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح العين الأسبق عميش يوسف عميش، حيث نعى الفايز الفقيد، مستذكرا مناقبه، ومسيرته المضيئة في خدمة الوطن وقيادته. -(بترا)

مقالات ذات صلة

جانب من الفيضانات في وسط البلد- (أرشيفية تصوير: محمد مغايضة)

“فيضانات عمان”: مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق.. واتهامات للأمانة بالتقصير

منذ دقيقة واحدة
صورة تعبيرية عن الوقاية من انفلونزا الخنازير

خبراء: مرض إنفلونزا الخنازير لم يصل حد الوبائية

منذ 13 دقيقة
جانب من اجتماع سابق للجنة المالية لمجلس النواب - (تصوير: ساهر قدارة)

البكار: الحكومة ستخفض “المبيعات” على سلع أساسية.. وهذه شروطنا لإقرار الموازنة

منذ 22 دقيقة
جانب من اعتصام المهندسين في 07/01/2020

مهندسو القطاع العام يواصلون إضرابهم وإجراءات تصعيدية الأسبوع المقبل

منذ 34 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock