من جديد.. شبيه عمرو دياب يتصدر التريند

تصدر شبيه الفنان المصري عمرو دياب التريند خلال الساعات الماضية وذلك بسبب الشبه الكبير بينهما.

وفي التفاصيل، فقد كشف المهندس محمد جمال بسيوني أحد رواد العمل التطوعي في مصر، عن شبيه جديد للنجم عمرو دياب، اسمه محمد عبدالله يكاد يكون نسخة طبق الأصل من ملامحه حاليا، وهو ثالث شبيه للمطرب الملقب ب “الهضبة” ولكنه يعمل جزارا في محافظة الشرقية مسقط رأس عائلة دياب.

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وأشار مقربون من محمد عبدالله إلى أنه من مواليد محافظة الشرقية مسقط رأس عائلة عمرو دياب من جهة الأب، ولكن لا توجد صلة نسب بينهما، وأكدوا أن الصور المتداولة مؤخرا قديمة وتم التقاطها في عيد الضحى للعام 2021، عندما دخل أحد التجار إلى المذبح وفوجيء بالتشابه الشديد بين محمد وبين عمرو دياب.