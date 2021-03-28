من حظي بلقب “الأصلع الجذاب”من الشخصيات الشهيرة؟

عمان-الغد-حظي الأمير البريطاني، ويليام (38 عاما)، على وصف “مثير”، بأكبر نسبة عبر الإنترنت، حيث وجد باحثون أن “دوق كامبريدج” وصف بشكل هائل (17.6 مليون مرة)، وفق صحيفة “ذا صن”.

ولفتت الصحيف أن الأمير ويليام يعتبر “الرجل الأصلع” الذي حظي بأكبر نسبة من وصف “مثير” في المدونات والتقارير والصفحات الموجودة بعمليات البحث على موقع “غوغل”.

وفي المرتبة الثانية، كأثر من نال وصف “مثير” أو “جذاب”، جاء أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون (54 عاما)، بـ8.8 مليون إشارة على الإنترنت، وفق الصحيفة.

في حين نال نجم أفلام الحركة البريطاني، جيسون ستيثام (53 عاما) عبر 7.4 مليون، المركز الثالث في هذا التصنيف، حسب ما ذكرت “ذا صن”، نقلا عن موقع روسيا اليوم.

أما المركز العاشر والأخير لهذا التصنيف، فكان من نصيب نجم أفلام الحركة الأمريكي، فان ديزل، بـ2.3 مليون نتيجة