من داخل الحجر في البحر الميت.. مواطن يروي لـ”الغد” تفاصيل الرحلة (صور)

عمان – الغد- روى المواطن حسين عليان، بعد قدومه اليوم الاثنين، من دولة الإمارات تفاصيل رحلته بعد وصوله مطار الملكة علياء ونقله مع مئات آخرين إلى أحد منتجعات البحر الميت لإخضاعه للحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا لمدة 14 يوماً.

وقال عليان لـ “الغد”: “إن الإجراءات المتبعة في مطار الملكة علياء كانت مثالية، لكن تفاجأنا بوجود حافلات خارج باب المطار، لنقلنا إلى مكان غير معلوم بالنسبة لنا تلك اللحظة”.

وأضاف: “حاولنا كثيرا معرفة المكان الذي سنذهب إليه، لكن وفقا لما شعرنا به، لم يكن أحدا يعلم أين نحن ذاهبون”.

وتابع: “لا يوجد أي مظاهر للحجر الصحي أو العزل في الفندق الذي تم نقلنا إليه، مشكلتنا الآن هي عدم وجود أي إجراءات لحمايتنا من فيروس كورونا”.

واستطرد: “العاملون بالفندق الموجود في منطقة البحر الميت تفاجأوا بقرار حجز الفندق حتى إشعار آخر، مظاهر التدخين حاضرة في الفندق، ولا يوجد أي مراعاة لشروط السلامة العامة”.

واتم حديثه بالقول: “هناك الكثير من النزلاء الأجانب والعاملين، ما تسبب بحالة من الإرباك للجميع”.