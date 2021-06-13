من داخل “فيسبوك”.. تساؤلات عن عدالة التعامل مع المحتوى الفلسطيني

إبراهيم المبيضين

عمان- في خطوة غير مسبوقة على مستوى شركة “فيسبوك” العالمية وفي “عقر دارها”، طالب 200 موظف من الشركة، نهاية الشهر الماضي، إدارة الشركة بالتعامل بعدالة مع المحتوى الفسطيني على الشبكة وعدم التحيز للراوية الإسرائيلية، وهو الأمر الذي تناقلته ورصدته مؤسسات إعلامية وبحثية خلال فترة العدوان الإسرائيلي على حي الشيخ جراح والأقصى وغزة خلال شهر أيار (مايو) الماضي.

وتعد هذه الخطوة التي نفذها الموظفون عبر رسالة مفتوحة لإدارة الشركة مهمة وغير مسبوقة، لأنها تعكس نقدا ورفضا لطريقة تعامل الشبكة مع المحتوى الفلسطيني من داخل الشركة.

ونقلت تقارير عالمية هذه المطالب من موظفي شركة “فيسبوك” والتي ركزت وتناولت سياسات الشركة المطبقة على المحتوى الفلسطيني.

وعرضت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نص رسالة موظفي الشركة التي جاء فيها: “كما أكده الموظفون والصحافة وأعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، يشعر العديد من مستخدمي موقع فيسبوك أننا لا نفي بوعدنا بضمان حرية التعبير عندما يقتضي الأمر الوضع في فلسطين”.

وطالب الموظفون، في الرسالة، باستحداث سياسات ومعايير جديدة لضمان أن المحتوى الفلسطيني لا يحذف أو يضيق عليه بطريقة غير عادلة.

ودعوا، في رسالتهم، إلى توظيف عدد أكبر من الكفاءات الفلسطينية، وطالبوا بتشكيل فريق عمل داخلي للتحقيق بشكل مستقل و”معالجة التحيز المحتمل” حول أنظمة الإشراف على محتوى الشبكة الاجتماعية البشري والآلي.

كما دعت الرسالة إلى نشر المزيد من المعطيات حول “الطلبات التي تأتي من الحكومة (من دون الكشف عن هويتها) من أجل إلغاء بعض المحتويات”.

وطالب الموظفون الشركة بالاستعانة بطرف خارجي مستقل للتدقيق على سياسات “فيسبوك” حيال المحتوى الفلسطيني.

وكان مركز صدى سوشال- المبادرة الشبابية الفلسطينية “غير الربحية” المدافعة عن الحقوق الرقمية والمحتوى الفلسطيني قد أعلن مؤخرا أنه باشر حراكاً قانونياً ضد شركة فيسبوك في لندن بالتعاون مع شبكات إخبارية وحسابات فلسطينية ومكتب محاماة دولي.

وأعلن المركز أنه وثق أكثر من 770 انتهاكا تعرض له المحتوى العربي الفلسطيني خلال شهر أيار (مايو) الماضي.

وبين المركز، في بيان أصدره بداية الشهر الحالي، أن هذه الانتهاكات تؤكد التحيز من قبل شبكات التواصل الاجتماعي للرواية الإسرائيلية على حساب الجانب الفلسطيني.

وأكد المركز أن هذه هي النسبة الأعلى التي وثقها المركز منذ سنوات.

وقال المركز “هذه الانتهاكات التي تزامنت مع فترة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس وغزة والداخل كانت موزعة على غالبية منصات التواصل الاجتماعي العالمي، وخصوصا شبكة فيسبوك الاجتماعية الأكثر انتشارا واستخداما حول العالم”.

ووجه رسالة إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير حول هذه الانتهاكات.

ومركز “صدى سوشال” هو مبادرة شبابية فلسطينية “غير ربحية” انطلقت من الحاجة للتعامل مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنصاف المحتوى الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبمساعدة محتملة من إدارة منصات التواصل الاجتماعي.