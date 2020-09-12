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من سمكة مبتسمة إلى راكون متدلي.. جائزة كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي

منذ ساعتين
سمكة ببغائية متوسطية وملونة. مبتسمة من الصور التي تشارك في المسابقة
سمكة ببغائية متوسطية وملونة. مبتسمة من الصور التي تشارك في المسابقة

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دبي- أمام الكاميرا، “تبتسم” سمكة ببغائية متوسطية وملونة. وفي صورة أخرى، يمكن رؤية رجلا راكون خلفيتان وذيله أثناء تدليه من شجرة.

وهذه مجرد صورتين من بين 44 صورة مرحة من جميع أنحاء العالم تم الإعلان عنها كمرشحين للتصفيات النهائية من أجل جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2020.

وخلال مجموعة الصور التي توثق مشاهد متنوعة ومعبرة بشكل غير اعتيادي من الحياة البرية، من المؤكد أن هذه المسابقة، والتي دخلت عامها السادس، ستوفر بعض الراحة وسط أجواء كئيبة وقاتمة.

خلال مجموعة الصور المعبرة من الحياة البرية، توفر جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2020 بعض الراحة وسط أجواء قاتمة.

وإلى جانب توفير مصدر راحة للجمهور، تهدف الجوائز أيضاً إلى التشجيع على الحفاظ على الحياة البرية بالتعاون مع “Born Free Foundation”، وهي مؤسسة خيرية دولية للحياة البرية. 

من سمكة مبتسمة إلى راكون معلق.. جائزة كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي تأمل رسم البسمة بظل جائحة فيروس كورونا
صورة الأرجل الخلفية لراكون، إضافةً إلى ذيله، وهي تخرج من شجرة في فيرجينيا بالولايات المتحدة.

وفي بيان صدر بوقت سابق من هذا العام، قال المصور المحترف والمؤسس المشارك للمسابقة، توم سولام، إن الأعمال المشاركة في عام 2020 كانت “مؤثرة بشكل خاص”.

من سمكة مبتسمة إلى راكون معلق.. جائزة كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي تأمل رسم البسمة بظل جائحة فيروس كورونا
تبدو هذه الفقمة أنها تستمتع بوقتها في أسكتلندا.

وأوضح سولام قائلاً: “يشهد العالم اضطرابات غير مسبوقة. ولكن، الضوء الوحيد الأكثر سطوعاً والمنبعث من الكآبة هو التأثير الإيجابي على المناخ الذي نتج عنه الإغلاق الذي فرضناه على أنفسنا”.

من سمكة مبتسمة إلى راكون معلق.. جائزة كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي تأمل رسم البسمة بظل جائحة فيروس كورونا
قردة “لانغور” وهي تلعب مع بعضها البعض فوق الدراجات في هامبي بالهند.

وأضاف المصور: “ومع ذلك وللأسف، تفقد العديد من جهود الحفظ التمويل، وتتواجد مسابقتنا من أجل زيادة الوعي، ونشر البسمة، كما نأمل بدعم الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم”.

من سمكة مبتسمة إلى راكون معلق.. جائزة كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي تأمل رسم البسمة بظل جائحة فيروس كورونا
يبدو أن واحداً من طائري البفن الأطلسي في الصورة قضى وقت صيد السمك بنجاح في أسكتلندا.

وإلى جانب سولام وشريكه المؤسس، بول جوينسون-هيكس، سينضم أشخاص آخرون إلى لجنة التحكيم لهذا العام، مثل مذيعة برامج الحياة البرية كيت هامبل، والكوميدي هيو دينيس، إضافة إلى خبراء في الحياة البرية، ومصورين، وصحفيين.

من سمكة مبتسمة إلى راكون معلق.. جائزة كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي تأمل رسم البسمة بظل جائحة فيروس كورونا
نمر بنغالي ملكي في حديقة “رانثامبور” الوطنية بالهند.

ويمكن للجمهور أيضاً التصويت لصورتهم المفضلة كجزء من جائزة “اختيار الجمهور”.CNN بالعربية

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