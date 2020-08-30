من سويسرا إلى تركيا.. إليكم وجبات الفطور التي يتناولها الناس من حول العالم

دبي– عند الحديث عن طعام الفطور، الذي يختلف في جميع أنحاء العالم، هناك العديد من الطرق للاستمتاع بالوجبة الصباحية الأولى.. تعرف على التنوع اللذيذ لثقافات الفطور من حول العالم!

سويسرا

وخلال أيام الأسبوع، يلتزم السويسريون في الكثير من الأحيان بوجبات الفطور السريعة، ولكن عادة ما تكون مليئة بالحيوية مثل وجبة “birchermüesli”، وهي مزيج من الشوفان، مع الفاكهة والمكسرات، والتي يتم تقديمها عادة مع الزبادي.

اليابان

وتتألف المائدة الصباحية عادة من مجموعة مختارة من الأطباق الصغيرة، التي تقدم الطعام الياباني التقليدي. ويوجد أيضاً طبق “تاماغوياكي”، وهو عبارة عن عجة بيض ملفوفة، تتألف من طبقات رقيقة، يتم طبخها في المقلاة.

آيسلندا

ابدأ يومك مع تناول زيت كبد الحوت في آيسلندا، وهو مصدر وفير لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وأحد المنتجات الثانوية لصناعة الأسماك في البلاد.

ولكن، إذا أردت فطوراً أكثر شهية، يمكنك تناول وعاء من دقيق الشوفان، وقم بتغطيته بالمكسرات والزبيب والسكر، مع إضافة اللبن الطازج إليه.

سنغافورة

وإذا كنت ترغب في الحصول على وجبة فطور تقليدية، ربما عليك تناول خبز الكايا، الذي يتألف من مربى مصنوع بحليب جوز الهند، والبيض، وأحياناً أوراق “الباندان” للحصول على لون ونكهة نابضة بالحياة.

كما يعتبر رائعاً مع القهوة أو الشاي، حيث يقدمه كل متجر بطريقته الخاصة، فلماذا لا تجرب القليل منه؟

المغرب

وجنباً إلى جنب مع شاي النعناع، يُعتبر خبز السميد أساسياً على مائدة الفطور المغربية. وبدلاً من شراب القيقب، يغطى خبز السميد بالزبدة والعسل.

ويعد خبز الحرشا أكثر سمكاً، حيث يمكن تقطيعه مثل الحلويات الإنجليزية، وتقديمه مع الجبن، أو الزبدة، والمربى والعسل.

تركيا

ويأتي مع الخبز التركي، وهو يعرف باسم “السميت”، أطباقاً مختلفة كجبنة الفيتا أو غيرها من الأجبان الطازجة، إضافة إلى الحلاوة الطحينية، والزيتون، والعسل، والمعلبات. ليس ذلك فحسب، وإنما يتم طهي البيض أحياناً مع شرائح السجق المقلي.

تونس

ويعد اللبلابي، وهو حساء الحمص المتبل، طبقاً أساسياً على مائدة الإفطار التونسية. وغالباً ما يتم إضافة قطع من الخبز المقرمش إليه، أو عصير الليمون، وعادة ما يكون هذا الطبق كريمياً بسبب لبن الزبادي.

وفي أحيان كثيرة، يغطى الطبق ببيضة مسلوقة، ما سيجعل هذه الوجبة تشبعك طوال اليوم.CNN بالعربية