من صلصة المعكرونة إلى الكاتشب.. مصادر “متخفية” للسكر

عمان – في العقود القليلة الماضية، تسللت أشكال جديدة من السكر إلى الأطعمة المصنعة مثل الحبوب، وصلصة المعكرونة، والخبز، والحساء، وحتى اللبن وصلصة السلطة قليلة الدسم. في حال كنتم تختارون هذه المنتجات في محل البقالة لسهولة استخدامها، تكونون قد أدخلتم إلى أجسامكم كميات كبيرة من السكر دون أن تشعروا بذلك.

السكر يسبب الإدمان

هل تعلمون أن السكر يسبب الإدمان؟ في دراسة حيث تم منح مجموعة من الفئران فرصة الاختيار بين الكوكايين والماء المحلى بالسكر، اختار 40 من أصل 43 فأرا الماء المحلى بالسكر على الكوكايين! السكر الموجود في الفواكه الطبيعية يتم هضمه في الجسم إلى جانب الألياف الموجودة في الفواكه، والتي تساعدنا على هضم السكر ببطء والمحافظة على مستويات السكر في الدم. ومن ناحية أخرى، يسبب السكر الموجود في المشروبات الغازية ارتفاع السكر في الدم بسرعة، مما يجبر البنكرياس على إفراز كمية أكبر من الأنسولين، ومن ثم تخزين جميع هذه السكريات على هيئة دهون. يسبب وباء التعرض لكميات كبيرة من السكر مرض السكري في مرحلة الطفولة، بالإضافة لجميع أنواع الأمراض التي لم يعان منها الجيل السابق أبدا. فقد اعتمد العالم بأجمعه على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة من أجل الراحة والسهولة، وفي هذه الأيام، بالكاد يعرف الجيل الجديد ما يعنيه طهو الطعام من الصفر.

إعادة الحسابات في البقالة

خاضت صناعة الغذاء العالمية حربا ضد سرد نسبة القيمة اليومية من السكر في قائمة المكونات، لذلك، وعلى الرغم من أنهم يذكرون عدد غرامات السكر في المنتج، لا يبلغونكم بالنسبة المئوية من القيمة اليومية للسكر. وهذا يصعّب علينا معرفة ما إذا كان محتوى السكر مرتفعا جدا أم لا. إلا أنه يمكنكم ببساطة إجراء بعض الحسابات بأنفسكم. إذا كانت أربعة غرامات من السكر تعادل ملعقة صغيرة، فينبغي أن لا يزيد إجمالي استهلاككم اليومي عن خمس ملاعق صغيرة، وبهذا تكونون قد علمتم أن إجمالي استهلاككم في اليوم يساوي 20 غراما من السكر (وهذا يشمل السكر الطبيعي الموجود في الفواكه) وهذا لا يبقي لكم كمية كبيرة من السكر لتتناولوها.

لا وقت للحساب

أنصحكم بتناول الأطعمة الصحية الطازجة في الغالب بدلاً من تلك المصنعة. في نهاية اليوم، ستكتشفون أن السكر مضاف إلى كل شيء تقريبًا، من صلصة المعكرونة، إلى الكاتشب، وحتى المخللات. حيث إنه من الأرخص من أي مكوّن آخر إضافة السكر أو شراب الذرة إلى منتج لجعله لذيذًا.

تحذيرات من المعلومات الغذائية المضللة

لا تعني وجود عبارة “خالٍ من السكر” على بطاقة المعلومات الغذائية أنها آمنة. فقد تحتوي هذه المنتجات على سكر الكحول تحت أسماء المالتيتول أو السوربيتول، والتي لا تقل ضررا عنه، بل هي بنفس الضرر أو أكثر. وفي السياق نفسه، فالعديد من المواد الغذائية التي توصف بأنها “قليلة الدسم” أو “خالية من الدسم” غالبا ما يقومون فيها باستبدال الدهون بالسكر ببساطة. يعلم القائمون على صناعة المواد الغذائية أنه إذا كانت المادة الغذائية لا تتميز بطعم لذيذ، فإنكم لن تقوموا بشرائها مرة تلو الأخرى.

كيفية اكتشاف السكر على ملصقات الأغذية

يُعرف السكر بالعديد من الأسماء والمصادر، وأجسادنا لا تهتم بمصدرها، فإنه في النهاية يقوم بهضمها جميعها على أنها سكر.

نستهلك اليوم كمية من السكر في اليوم الواحد أكثر من تلك التي كان يستهلكها الشخص العادي خلال خمسة أيام قبل 200 عام. تعادل أربعة غرامات من السكر ملعقة صغيرة؛ خذوا هذه المعلومة بعين الاعتبار في المرة القادمة عندما تقرأون ملصقات المعلومات الغذائية في البقالة.

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