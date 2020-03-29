من مبيعات شركة الكسيح دعماً لجهود مبادرة “حساب الخير” 5% من وزارة التنمية الاجتماعية

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة؛ أطلقت شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة – إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأغذية في المنطقة – مؤخراً حملة تبرع. وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وفي إطار جهود الشركة لدعم الجهات المتضرّرة خاصة عائلات المياومة في الأردن والأسر العفيفة الذين تعطلت أعمالهم في الفترة الأخيرة من تبعات وباء الكورونا .

وخلال فترة الحملة التي تستمرّ حتى نهاية شهر نيسان 2020، ستتبرع شركة الكسيح بنسبة الـ (5%) من مبيعاتها لمبادرة “حساب الخير” بناء على كشف المبيعات المقدم من المتاجر التموينية المزودة بخدمات المبيعات الإلكترونية وتوصيل السلع إلى المنازل في كافة مناطق المملكة إما بشكل نقدي أو عيني (على شكل منتجات غذائية من شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة) حسبما تراه وتقرره وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص ذلك، حيث تتيح الفرصة أيضاً للمستهلكين للمساهمة في دعم جهود حكومتنا الجبارة على جميع الأصعد؛ من خلال شراء إحدى الأصناف التالية: مزيت وفول وحمص حب الكسيح.

وعن هذه الحملة، تحدث السيد خالد الكسيح – الرئيس التنفيذي لشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة – قائلاً: “الشعب الأردني معروف بصفة التكاتف، وفي مثل هذه الأيام الصعبة حان الوقت أن نرد جميل الوطن علينا.”

ومن الجدير بالذكر أن شركة الكسيح تطبق أعلى مستويات الرقابة الصحية مع خبرتها الواسعة في حلول الإنتاج والتعبئة، حيث أن مصانعها مجهزة تجهيزاً كاملاً بأحدث الآليات والتقنيات التي تضمن أعلى درجات الجودة لتقديم أفضل الحلول الغذائية لمستهلكيها.