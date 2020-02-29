من مطار الملكة علياء.. وزير الصحة يتفقد إجراءات منع دخول “كورونا” إلى الأردن

عمان – الغد – تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر يرافقه مسؤولين من الأجهزة الأمنية والعسكرية مطار الملكة علياء الدولي للاطلاع على الإجراءات الامنية والوقائية والعلاجية التي يقدمها كوادر الجهاز الامني والطبي على حد سواء في استقبال القادمون الى المملكة، لمنع دخول فيروس كورونا الجديد.

وبين الدكتور جابر خلال جولته استعداد الفريق الطبي في اتخاذ الاجراءات الفحص الطبي الدقيق والرقابة على جميع الزوار لحظة قدومهم إلى أراضي المملكة.

واكد الدكتور جابر توفر جميع الامكانيات الطبية في مطار الملكة علياء الدولي من مستلزمات طبية وتوفير الفحوصات اللازمة وكماماتN95 للطاقم الطبي واي حالة قد يظهر عليها ارتفاع لدرجات الحرارة اوالاشتباه بها، ومن خلال تنفيذ الاجراءات على الفور بتحويله الى مستشفى العزل المخصص لذلك مباشرة ضمن ظروف يراعى فيها التحفظ على عدم مخالطة اي من الكوادر او اي شخص من اقاربه.

واضاف فيما يتعلق بالمسافرين في فترة انتظار ( ترانزيت ) في مطار الملكة علياء سيتم توفير لهم منطقة عزل مناسبة في حرم المطار تراعي ظروف الاقامة والخدمات المقدمة لهم لحين مغادرتهم البلاد.

وبين جابر ان الوزارة خصصت اقامة جديدة للاشخاص المحجور عليهم ضمن اعلى مستويات الرقابة الصحية والاقامة بما يشمل الراحة للحالات التي تم الاشتباه بهم وكذلك القادمون من الدول التي اكتشف فيها الفيروس والتي تم تحديدها سابقا، ليقضوا فترة قصيرة بهدف الاطمئنان على صحتهم من اي اصابة وخلوهم من اي مرض يرافقهم فرق متخصصة لذلك.

اما بالنسبة للمسافرين الذين يتطلب رحلاتهم الانتظار (الترانزيت)، تم التنسيق مع الجهات المعنية بتحويل تلك الحالات التي يظهر عليها اية اعراض كارتفاع درجات الحرارة او اية اعراض اخرى للمرض بتخصيص مكان لاقامتهم في مبنى مستقل ومناسب ضمن الشروط الصحية والاقامة، ضمن مبنى مخصص داخل حرم المطار، مجهز بكامل التجهيزات الطبية وضمن مستويات الحجر الصحي المعمول دوليا بالاضافة الى توفير سبل الراحة، حتى يتم مغادرتهم المطار فترة انتظار تنقلهم الى مقصدهم.