من هم المرضى النفسيون؟

كثيراً ما يرتاد الناس إلى عيادة الطبيب النفسي، للكشف عن انفسهم وعن حلول للحالة النفسية التي يعيشونها في مرحلة من مراحل حياتهم.

ولكن يكمن السؤال هل كل من يرتاد العيادة بغرض المعالجة هو مريض نفسي؟، ليأتي الجواب مع أخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان الدكتور علاء زايد غبر برنامج “الغد دكتورز”.

وبدوره، يتحدث الدكتور عبر كاميرا “الغد” حول عدة مواضيع متخصصة في العلاج النفسي تعرض كل أسبوع عبر منصاتها.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى النفسيين للطبيب.