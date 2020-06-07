من هن أغنى 10 نساء العالم في 2020؟(فيديو)

عمان-الغد- اختارت مجلة فوربس العالمية أقوى وأثرى نساء بالعالم لعام 2020 من حيث القوة المرتبطة بالثراء، وضمت تلك القائمة أسماء 234 سيدة تتنافس على لقب الأغنى بين نساء العالم، وتطفو على السطح 10 وجوه مألوفة في تلك القائمة وفقا لمجلة “forbes”، ونشره موقع DW.

أليس ولتون

قفزت أليس ولتون سيدة الأعمال الأمريكية ابنة مؤسس شركة وول مارت من المركز الثانى إلى الأول بعد أن ورثت جزء من ثروة والتون، وتقدر قيمة ثروتها بنحو 54.4 مليار دولار

فرانسيس بينتكور كورت

ثم تأتى فرانسيس بينتكور كورت من فرنسا، وهي ثاني أغنى امرأة في قائمة 2020 بصافي ثروة يبلغ 48.9 مليار دولار ومصدرها لوريال حيث أنها وريثة لوريال فرانسواز بيتينكورت مايرز

جوليا كوتش

وتأتى جوليا كوتش من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة ويبلغ صافى ثروتها 38.2 مليار دولار، ومصدرها ما ورثته هي وأطفالها الثلاثة من 42 ٪ من أسهم شركة زوجها ديفيد كوتش.

ماكنزي بيزوس

أما ماكنزى من الولايات المتحدة الأمريكية فهى روائية وحاصلة على عدة جوائز وصافى ثروتها36 مليار دولار ومصدرها الحصول على ربع أسهم زوجها السابق في عملاق التجارة الإلكترونية جيف بيزوس بعد طلاقها.

جاكلين مارس

جاكلين مارس إحدى أغنياء العالم من الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ ثروتها 24.7 مليار دولار، ومصدرها أنها ورثت وشقيقها، جون ثلث شركة الحلوى الشهيرة “مارس” التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار

يانغ هويان

يانج هويان تبلغ من العمر 38 عامًا من الصين تبلغ ثروتها20.3 مليار دولار وهى رئيس مجلس إدارة شركة كونتري جاردن للتطوير العقاري المدرجة في هونج كونج ، والتي أسسها والدها

سوزان كلاتن

سوزان كلاتن الألمانية تبلغ ثروتها 16.8 مليار دولار، وهى وريثة شركة BMW لتصنيع السيارات، كما أنها نائب رئيس شركة Altana ، وهي شركة أدوية وكيماويات متخصصة.

لوران باول

أما لورين بأول من الولات المتحدة الأمريكية يبلغ صافى ثروتها 16.4 مليار دولار، فهى أرملة باول جوبز، أحد مؤسسي شركة Apple الراحل كما أنها شريك بالأسم في ديزنى

تشونغ هويجوان

تشونج هويجوان من الصين يبلغ صافى ثروتها 14.6 مليار دولار، ومصدر تلك الثروة أنها ترأس شركة الأدوية الصينية هانسوه الدوائية ، التي تنتج علاجات الأورام ، والمؤثرات العقلية، ومضادات السكري وغيرها من الأدوية

جينا رينيهارت

جينا راينهارت ، أغنى شخص في أستراليا وتبلغ ثروتها 13.1 مليار دولار، ومصدرها من خام الحديد، فهى ابنة المستكشف البارز لخام الحديد لانج هانكوك، وتترأس احدى شركات التعدين والزراعة منذ عام 1992.