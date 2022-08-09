من هو إبراهيم النابلسي الذي اغتالته قوات الاحتلال في الضفة الغربية؟

إبراهيم النابلسي، شاب فلسطيني الجنسية، لم يتجاوز عمره الثلاثين عاماً، من مدينة نابلس في دولة فلسطين، وهو المطلوب الأول للاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة، يحاول الاحتلال قتله أو اعتقاله.

حملت العديد من الهاشتاقات على منصات التواصل الاجتماعية وبخاصة منصة تويتر اسم #إبراهيم_النابلسي و#المطارد_النابلسي، وذلك بعد ظهوره في جنازة تشييع أصدقائه الشهيد عبود صبيح البالغ من العمر 29 عاماً والشهيد محمد العزيري البالغ من العمر 22 عاماً، حيث ارتقيا خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء اقتحامها مدينة نابلس نهاية الشهر الماضي.

تفاصيل استشهاد ابراهيم النابلسي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الناشط الفلسطيني إبراهيم النابلسي استشهد في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس صباح اليوم، الثلاثاء. واستهداف منزله بقذيفة.

شهيدان و40 مصابا برصاص الاحتلال في نابلس

ودارت اشتباكات مسلحة في البلدة القديمة في نابلس، أسفرت عن عشرات الإصابات في صفوف المواطنين وبينها أربع إصابات خطيرة.

وتمكن النابلسي من الفرار من محاولة قوات الاحتلال اعتقاله، قبل أسبوعين، واستشهد حينها فلسطينيان، وخلال تشييع جثمانيهما بعد عدة ساعات، ظهر النابلسي في الجنازة.

وأصيب 30 مواطنا على الأقل بالرصاص الحي، وأفاد الهلال الأحمر بأن أربع إصابات خطيرة جدا، بعد اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، وفقا لتقارير محلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث للإصابات في نابلس بأن الإصابات التي وصلت المشافي في نابلس هي 30 إصابة، بينها 4 إصابات خطيرة.