من هو الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي؟

تقرير خاص – (دويتشه فيله) 19/6/2021

رجل دين محافظ ومتشدد، قاض متهم بالتورط في إعدامات ليساريين. يرفع شعارات مكافحة الفساد والفقر والدفاع عن الطبقات المهمشة. هذه بعض جوانب شخصية إبراهيم رئيسي الذي أعلن عن فوزه الكاسح بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران.

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إبراهيم رئيسي الذي فاز يوم السبت، 19 حزيران (يونيو) 2021 بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، حسب نتائج أولية رسمية، هو رجل دين محافظ ومتشدّد، يرفع منذ أعوام شعار الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد. ويعد حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) الذي كان يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، من المدافعين عن “النظام العام” ولو بالوسائل المتشددة.

رفع خلال حملته الانتخابية شعار “مواجهة الفقر والفساد”، وهو الشعار نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية في العام 2017، وحصل على 38 بالمائة من الأصوات، لكن ذلك لم يحل حينها دون فوز المعتدل، حسن روحاني، بولاية ثانية.

من أركان النظام

ولد رئيسي في مدينة مشهد (شمال شرق) في تشرين الثاني (نوفمبر) 1960، وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عيّن مدعياً عاماً في مدينة كرج قرب طهران وهو لما يزل في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.

أمضى رجل الدين الشيعي، المعمم بعمامة سوداء، قرابة ثلاثة عقود في هيكلية السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية، متنقلا بين مناصب عدة، منها مدعي عام طهران بين العامين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتباراً من العام 2004 حتى 2014 حين تم تعيينه مدعياً عاماً للبلاد.

في العام 2016، أوكل إليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، مهمة سادن “العتبة الرضوية المقدسة” في مدينة مشهد، وعيّنه بعد ثلاثة أعوام على رأس السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي.

ويعمل رئيسي، الذي يرى منتقدوه أنه يفتقر الى الكاريزما، بوحي الدروس الدينية والفقهية لخامنئي.

ووفق سيرته الذاتية الرسمية، قام رئيسي، الذي يعرف بردائه الديني ونظارتيه الرفيعتين ولحيته المشذبة التي غزاها الشيب، بتدريس مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية منذ العام 2018، خصوصاً في مدينة مشهد، مسقط رأسه.

وتطرح وسائل إعلام إيرانية عدة اسمه كخلف محتمل للمرشد الأعلى خامنئي الذي سيتم الثانية والثمانين من عمره في تموز (يوليو) المقبل.

ورئيسي هو أيضا عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية المرشد. متزوج من جميله علم الهدى، أستاذة علوم التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما ابنتان تحملان شهادات في الدراسات العليا. وقد جعله هذا الارتباط العائلي نسيباً لحجة الإسلام أحمد علم الهدى، إمام الجمعة وممثل المرشد الأعلى في مشهد، ثاني كبرى المدن الإيرانية، وإحدى المدن المقدسة لدى الشيعة، لاحتضانها مرقد الإمام الرضا.

ينظر الى رئيسي على أنه الوحيد القادر على أن يجمع حول شخصه تأييد مختلف المعسكرات السياسية للمحافظين والمحافظين المتشددين “الأصوليين”. وكان سبعة مرشحين، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين، قد حصلوا على أهلية مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وانسحب منهم ثلاثة خلال الحملة لصالح رئيسي. لكن رئيسي يدرك أن الحصول على إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح المجتمع الإيراني بكل تنوعه، هو شأن أكثر صعوبة، خاصة في ظل الانقسام حول مسائل عدة أهمها الحريات الشخصية.

القضاء على “أوكار الفساد”

في ظل الخيبة الأمل من عدم إيفاء عهد روحاني (2013-2021) بوعوده على هذا الصعيد، تعهّد رئيسي بالدفاع عن “حرية التعبير” و”الحقوق الأساسية لكل المواطنين الإيرانيين”، و”الشفافية”. لكن وعوداً كهذه لا تجد صدى لدى المعتدلين والإصلاحيين الذين يعتبرون رئيسي شخصاً تنقصه الخبرة السياسية.

شدّد رئيسي خلال فترة الحملة الانتخابية، على نيته “تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية”، والقضاء على “أوكار الفساد”. وهو يستند في ذلك الى العمل الذي قام به خلال توليه السلطة القضائية. وقد حصلت في عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة واسعة من وسائل الإعلام، بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد. وطالت الإجراءات قضاة أيضاً يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهوداً سابقاً في إيران.

“إعدامات في حق يساريين”

يربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار بين رئيسي وحملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين في العام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. وكان هذا الملف من الأسباب التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية لدى إعلانها فرض عقوبات عليه في العام 2019. ورداً على أسئلة وجهت إليه في العامين 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق أولئك الموقوفين.

كان رئيسي من المؤيدين للشدة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع احتجاجات “الحركة الخضراء” التي تلت إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009. وقال في تلك الفترة: “من يتحدث إلينا عن التعاطف الإسلامي والسماح، نجيبه: سوف نواصل مواجهة مثيري الشغب حتى النهاية، وسوف نقتلع جذور الفتنة”.