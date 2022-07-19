من هو النادي الذي يتصدر قائمة الأكثر إنفاقا خلال الانتقالات الحالية؟

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن نادي ​بايرن ميونيخ​ تصدر قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الجارية، حيث أنفق 120,5 مليون يورو على 3 لاعبين وهم: (الهولندي ماتياس دي ليخت 70 مليون يورو والسنغالي ساديو ماني 32 مليون يورو والهولندي راين غرافينبيرش 18،5 مليون يورو).

المركز الثاني: مانشستر سيتي أنفق 108,75 (إرلينغ هالاند 60 مليون يورو وكالفين فيليبس 48,75 مليون يورو).

المركز الثالث: برشلونة أنفق 103 ملايين يورو (روبرت ليفاندوفسكي 45 مليون يورو ورافينيا 58 مليون يورو).

المركز الرابع: أرسنال أنفق 97,06 مليون يورو (غابرييل جيسوس 52,2 مليون يورو وفابيو فييرا 35 مليون يورو ومات تيرنر مقابل 6,36 مليون يورو وماركينيوس 3,5 مليون يورو).

المركز الخامس: تشيلسي أنفق 94,2 مليون يورو (الإنكليزي رحيم سترلينغ 56,2 مليون يورو وكاليدو كوليبالي مقابل 38 مليون يورو).

المركز السادس: بوروسيا دورتموند أنفق 86 مليون يورو (سيباستيان هالر 31 مليون يورو وكريم أديمي 30 مليون يورو ونيكو شلوتربيك 20 مليون يورو وصالح أوزكان 5 ملايين يورو).

المركز السابع: ليفربول أنفق مبلغ 85,8 مليون يورو (داروين نونيز 75 مليون يورو وفابيو كارفاليو 5,9 مليون يورو وكالفين رامزي 4,9 مليون يورو).

المركز الثامن: ريال مدريد أنفق 80 مليون يورو (الفرنسي أوريلين تشاوميني).

المركز التاسع: باريس سان جيرمان أنفق 79,5 مليون يورو (فيتينيا 41,5 مليون يورو و38 مليون يورو مقابل نونو مينديز).

المركز العاشر: مانشستر يونايتد أنفق 72,37 مليون يورو (ليساندرو مارتينيز مقابل 57،37 مليون يورو وتايريل مالاسيا مقابل 15 مليون يورو).