من هو قابوس بن سعيد.. (سلطان الحياد) ؟

أعلنت سلطنة عمان اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر يناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض. وقالت وكالة الأنباء العمانية في بيانها «إلى أبناء الوطن العزيز في كلّ أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.. ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له – بإذن الله تعالى – مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة».

«مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء.. وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا » هكذا وصفت تابعت وكالة الأنباء العمانية نعي سلطان البلاد لتعطي فكرة أقرب عن السلطان الهادئ قابوس بن سعيد.

من هو السلطان قابوس؟

ولد قابوس بن سعيد بن في 18 نوفمبر 1940، وتقلد مقاليد الحكم في سلطة عمان في تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970. ويعرف يوم 18 نوفمبر في سلطنة عمان بـ«يوم النهضة».. وهو اليوم الذي تولي فيه السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم وتحتفل فيه السلطنة وقتها بكافة بعيدها الوطني. ومنذ ذلك التاريخ قرر قابوس أن يرسخ لقواعد جديدة تسير عليها السلطنة، من أجل بناء نهضتها الحديثة، ولعل أبرز إنجازات السلطان قابوس أنه أسس سلطنته على النظام الديمقراطي، فقام بتشكيل سلطة تنفيذية تتكون من جهاز إداري يشمل مجلس الوزراء وعدد من الوزرات المختلفة، بالإضافة إلى الدوائر الإدارية والفنية والمجالس المتخصصة. ويعد السلطان قابوس هو أكثر الحكام العرب بقاء في السلطة بعدما أمضى قرابة الـ50 عاما في حكم السلطة وتبنى خلال الفترة سياسة تقتضي بالحياد والابتعاد بالسلطنة عن كافة القضايا الشائكة والأزمات التي كانت تضرب المنطقة، وهمزة الوصل لمناقشة خلافات الشرق الأوسط حتى لقب بسلطان الحياد. وقال قابوس في أحد أحاديثه أن دراسته للدين الإسلامي وإصرار والده على دراسته تاريخ وثقافة عمان؛ كان السر الذي جعله يتحمل المسئولية تجاه الشعب العماني، ويوسع مداركة. وكان السلطان الراحل هو سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية كان يطلق على حاكم عمان لقب «إمام» قبل أن يطلق عليه لقب سلطان، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.