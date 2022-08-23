من هو محمد عبد الحسين الملقب ب HP؟

محمد عبد الحسين المعروف بأسم “اج بي HP” هو يوتيوبر وصانع محتوى وفنان عراقي الجنسية

يعد من الشخصيات المعروفة في مجال الالعاب وصناعة المحتوى يبلغ من العمر ٢٣ سنة.

كما انهُ شارك في رمضان ٢٠٢٢ بمسلسل suits بنسخته العربية

والذي شارك في بطولته الفنانون أحمد داوود مع آسر ياسين والذي تم عرضه في شهر رمضان 2022.

ولعب محمد عبد الحسين نجل شقيقه بطل العمل اسر ياسين يجمعه العديد من المواقف الكوميدية و صداقة قوية بخالة الفنان اسر ياسين .

المسلسل يركز على كون «هارفي ومايك» يعملان معًا لحل العديد من القضايا مع محاولتهما لإخفاء سر «مايك» وهو أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

النسخة العربية من المسلسل يقدم خلالها الفنان آسر ياسين دور هارفي سبيكتر وهو الممثل غابريل ماخت، كذلك الفنان أحمد داود جسد دور مايك روس وهو الممثل باتريك آدامز.

العمل هو مسلسل أمريكي تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول “مايك روس”، الشاب الذكي الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير “هارفى سبيكتر”، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.