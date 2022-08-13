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من هو هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي؟

12:55 م2022-08-13
الكاتب سلمان رشدي

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تبحث الشرطة الأميركية عن المزيد من المعلومات حول هادي مطر، المتهم بطعن الكاتب البريطاني هندي الأصل، سلمان رشدي، مؤلف رواية “آيات شيطانية” التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.

والمشتبه به، هادي مطر (24 عاما)، من مواليد كاليفورنيا، لكنه انتقل مؤخرا إلى نيوجيرسي، وفق ما نقلت “nbcnewyork” عن مصادر إنفاذ القانون المطلعة على التحقيق.

وكان آخر عنوان لهادي مطر في فايرفيو، إحدى مقاطعات مقاطعة بيرغن عبر نهر هدسون من مانهاتن، فيما شوهد مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهم يدخلون منزل مطر مساء أمس الجمعة. (RT)

12:55 م2022-08-13
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