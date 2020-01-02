من هو وزير الخارجية البحريني الجديد؟

المنامة- أعلنت مملكة البحرين الخميس عن تعيين الدبلوماسي البحريني المخضرم عبد اللطيف الزياني وزيرا للخارجية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان الزياني يشغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 2011، خلفا لوزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي شغل المنصب منذ عام 2005.

وقال ديوان ولي العهد البحريني في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التقى الخميس بالزياني وأبلغه “برغبة جلالة الملك المفدى بتعيينه وزيرا للخارجية”.

وبحسب البيان فإن الأمير أعلن أيضا تعيين وزير الخارجية السابق كمستشار للملك للشؤون الدبلوماسية.

والزياني من مواليد المحرق بالبحرين في عام 1956، وخريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، كما درس وتخرج من جامعة بيرث الاسكتلندية بعد دراسته في مجال هندسة الطيران، وحصل سيادته على درجة الدكتوراة من كلية الدراسات العليا البحرية بكاليفورنيا الأميريكية في مجال بحوث العمليات، والتحق بالعمل في قوة دفاع البحرين في عام 1973، بعد تقاعده من الجيش، عمل بوزارة الداخلية حتى حصل على رتبة فريق ركن، ثم عمل بعدها بالخارجية، وشغل منصب مستشار وزير الخارجية برتبة وزير.

وشغل الزياني منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ 2011 حتى نهاية 2019، وهو أستاذ جامعي في مجال الرياضيات والإحصاء في جامعة ميريلاند البحرين وفريق ركن متقاعد. (ا ف ب)