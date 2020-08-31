حياتناصحة وأسرة

من هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المفاجئة؟

منذ ساعتين

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الغد- حذرت الجمعية الألمانية لجراحات الأوعية ‫الدموية من أن ضيق الشريان السباتي بفعل الترسبات الكلسية يمكن أن يؤدي ‫إلى السكتة الدماغية.

وأوضحت الجمعية أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بضيق الشريان السباتي تشمل:

1- ‫المدخنون.

2- الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.

3- الأشخاص ‫الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو أمراض القلب.

‫‫وإذا تم تشخيص المرض، فيمكن علاجه بالأدوية ما دامت لا توجد أعراض، مع ‫إجراء فحوص منتظمة، لكن إذا تشكلت جلطات دموية على الترسبات، فيمكن أن ‫يؤدي هذا إلى فشل عصبي يظهر على شكل وخز في الذراعين أو الساقين أو ‫أعراض الشلل أو التواء الساق أو اضطرابات بصرية على جانب واحد.

‫‫وإذا اجتمعت أعراض اضطراب الدورة الدموية في الدماغ مع التحقق من ضيق ‫الشريان السباتي على كلا الجانبين بنسبة تزيد على 50%، فيجب حينئذ إزالة ‫الترسبات جراحيا. (الجزيرة)

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