من هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المفاجئة؟

الغد- حذرت الجمعية الألمانية لجراحات الأوعية الدموية من أن ضيق الشريان السباتي بفعل الترسبات الكلسية يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية.
وأوضحت الجمعية أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بضيق الشريان السباتي تشمل:
1- المدخنون.
2- الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.
3- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو أمراض القلب.
وإذا تم تشخيص المرض، فيمكن علاجه بالأدوية ما دامت لا توجد أعراض، مع إجراء فحوص منتظمة، لكن إذا تشكلت جلطات دموية على الترسبات، فيمكن أن يؤدي هذا إلى فشل عصبي يظهر على شكل وخز في الذراعين أو الساقين أو أعراض الشلل أو التواء الساق أو اضطرابات بصرية على جانب واحد.
وإذا اجتمعت أعراض اضطراب الدورة الدموية في الدماغ مع التحقق من ضيق الشريان السباتي على كلا الجانبين بنسبة تزيد على 50%، فيجب حينئذ إزالة الترسبات جراحيا. (الجزيرة)