من يشجع الخصاونة في كأس العالم 2022 ؟

عمان-الغد- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه يتابع مباريات بطولة كأس العالم كلَّما سمح الوقت، وفخور بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم لافت وباهر ومصدر فخر لكلّ العرب، مشيرا إلى أنه شجع كلّ المنتخبات العربية بعاطفة كبيرة، ثمّ البرازيل وفرنسا تباعا واسبانيا.

وأضاف الخصاونة، خلال حديثه لبرنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، بأنه رياضي وكان يلعب كرة القدم قديما.