من يعاني أكثر في خلل الانتباه وفرط الحركة.. الإناث أم الذكور؟

عمان- تختلف أعراض اضطرابي خلل الانتباه وفرط الحركة بين الذكور والإناث، ويلاحظ أن نسبة الإناث المصابات به اللواتي لا يحصلن على تشخيص لحالاتهن تعد عاليا مقارنة بنسبة الذكور، فكثيرات ينظر إليهن على أنهن كثيرات الكلام أو قليلات الاهتمام بدراستهن وأمورهن الحياتية، وهن في الحقيقة يعانين من هذين الاضطراب، وذلك حسبما ذكره موقع www.healthline.com، لكن مع تزايد الوعي في هذا الجانب، بدأ الباحثون في تخصيص مزيد من جهودهم في هذا الاتجاه.

أعراض اضطرابي خلل الانتباه وفرط الحركة:

تنقسم أعراض اضطرابي خلل الانتباه وفرط الحركة إلى الفئات الثلاث الآتية:

– ضعف الانتباه: ويتسم ذلك بصعوبة التركيز وسهولة التشتت وارتكاب كثير من الأخطاء الناجمة عن الإهمال وفقدان الحاجيات المهمة.

– فرط الحركة/الاندفاعية: وتتسم بكثرة التململ وصعوبة البقاء في وضعية الجلوس لوقت طويل وكثرة الكلام الذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى مقاطعة الآخرين.

– خليط بين الفئتين: ويتسم بمجموعة من أعراض الفئتين الأخرتين معا.

أسباب قلة تشخيص الإناث المصابات باضطرابي خلل الانتباه وفرط الحركة:

يرى بعض الباحثين أن ما يجعل الإناث أقل تشخيصا من الذكور بالإصابة بهذين الاضطرابين هو أن أعراض ضعف الانتباه غالبا ما تكون لديهن أكثر من أعراض فرط الحركة، وذلك يجعل الأهل والمعلمات لا ينتبهون إلى وجود مشكلة لدى المصابة، إذ إن أعراض فرط الحركة تتسم بأنها أكثر إزعاجا للآخرين، مما يجعلها تنبههم إلى وجود مشكلة ما تستحق استشارة الطب النفسي أو علم النفس. ومن الجدير بالذكر أن عددا من الأطباء والاختصاصيين النفسيين يعالجون الاكتئاب والقلق لدى الإناث المصابات باضطرابي خلل الانتباه وفرط الحركة دون الالتفات إلى إصابتهن به وإلى حقيقة ارتباط ما لديهن من اكتئاب وقلق به.

تأثير الهرمونات في الاختلاف بين الذكور والإناث في أعراض اضطرابي خلل الانتباه وفرط الحركة:

تؤثر تغيرات مستويات الهرمونات التي تحدث لكلا الجنسين في أعراض اضطرابي خلل الانتباه وفرط الحركة لديهم، فالذكور والإناث قد يواجهون تغيرات كبيرة في الأعراض عند وصولهم إلى مرحلة البلوغ، لكنه من المعلوم أن تأثير الهرمونات يكون أكبر في الإناث، وذلك نظرا لطبيعة جسد الأنثى والمراحل الهرمونية المختلفة التي تمر بها في حياتها، أهمها ما يأتي:

– فترتا الحمل وانقطاع الحيض: قد يحدث خلال هاتين المرحلتين تفاقم في الأعراض.

– فترة الإباضة من الدورة الشهرية: قد تزداد أعراض نقص الانتباه بعد الإباضة.

– خلال الدورة الشهرية: قد تؤدي تغيرات مستويات هرمون الإستروجين التي تحدث صعودا وهبوطا طوال الدورة الشهرية إلى زيادة في الأعراض، خصوصا لدى من لديهن قابلية للإصابة بالأعراض الاندفاعية.

ليما علي عبد

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