من ينتشل أسرة أبو محمود من شظف الفقر؟

حنان الكسواني

عمان – “والله كتلني الجوع. انا واولادي… وسرطان بالعظم فتت جسمي وعقلي”، بحزن وأسى عبر الخمسيني ابو محمود “البقعاوي” عن ابتلاء الله له بفقر مدقع أنهك حياته ومرض عضال نال من جسده النحيل منذ 3 اعوام مضت.

يحاول ابو محمود (اسم مستعار) ان يكبت ألمه، لا أحد يواسيه في مصيبته من معارفه، حتى بات عجزه بحجم الكون امام توفير قوت اولاده والاستمرار بعلاجه في مركز الحسين للسرطان. فاختار ان يتسلح بالصبر الذي اعتبره مكرمة من عند الله رب العالمين.

يوميا تنطلق منه تنهدات عميقة من فؤاده المجروح لترحل به إلى السماء وتعود معه إلى الارض، يتكرر المشهد ذاته كلما جلس امام منزله المتواضع في حي الكرامة بمخيم البقعة في محافظة البلقاء.

رطوبة عشعشت على جدران غرف منزله، وصرف صحي يفيض من مناهل صرف صحي منزلهم “بالوعات”، حتى خيمت رائحة كريهة في كل مكان بدلا من رائحة الطعام التي كانت تغيب عن مائدتهم لعدة ايام.

وكانت عائلة ابو محمود تنتظر بفارغ الصبر الشهر الفضيل، لإقناع اولادها الخمسة بأهمية “شد البطون حتى وإن تفجرت من الجوع، فالفقراء لهم رب يحميهم” حسب قوله لـ”الغد”.

“يا ريت نفطر مع الناس وقت آذان المغرب، كل يوم نستنى فيض اكل الجيران، نفسي اطبخ لأولادي”، هذه امنيات بسيطة عبرت عنها زوجة ابو محمود الخمسينية.

غاب اي مظهر من مظاهر الحضارة عن منزل ابو محمود.. تحسبه وانت بداخله كأنه كهف مهجور بلا ادوات كهربائية (ثلاجة ،غسالة ، غاز، مروحة تزيح عنهم حرارة الجو الخانقة)، علما بأن ايجاره الشهري 85 دينارا، لم يتم دفعها للمالك منذ 3 أشهر، والتي تبلغ قيمتها 255 دنيارا.

اما المطبخ فتسيل مياه حوض الجلي إلى ارضه الإسمنتية… رفوف خزانة يتراكم عليها أوان من ألمنيوم “مطعوجة” وصحون واكواب باشكال واحجام مختلفة “من كل قطر أغنية “، جمعتها أسرة أبو محمود من أهل الخير.

غرف نومهم خالية من “فرشات صحية”، بلا خزائن حديدية او خشبية تلملم ملابسهم المتناثرة في ارجاء الغرفة التي تنشقت رائحة العفن التي تملأ المكان، في حين ما تزال الأم تغسل على يديها في “لجن حديدي” حتى تقوس ظهرها.

كل ما تتقاضى هذه الأسرة من صندوق المعونة الوطنية، كحالة انسانية، 45 دينارا شهريا، بمعادلة حسابية بسيطة فإن العجز المالي في ميزانية اسرة ابو محمود الناتج بين احتياجاتها ودخلها الشهري الوحيد يفوق عجز دولة متقدمة.

يتطفل ابو محمود على جيرانه كلما احتاج ان يخزن ادويته في ثلاجتهم او يرتشف مياه باردة ، كما بات يهرب من صاحب البقالة بعد ان تراكمت الديون عليه وشطبها كـ”المهمة المستحيلة”، إلا اذا تحقق حلمه بـ”كشك صغير” في مخيم البقعة يدر عليه دخلا حتى لو كان دينارا في اليوم.

كل فرد من اسرة ابو محمود “البقعاوي” لديه احلام، ومن بينهم شابة ذات الـ15 ربيعا عبرت عن فرحتها عندما تخلصت من مريولها المدرسي الممزق بعد ان التزمت بالحجر المنزلي الإلزامي بسبب فيروس كورونا المستجد، ولم تعد تسمع سخرية زميلاتها من ملابسها وحذائها المهترئ الذي جعلها تحزن على حالها وعلى والدها المريض .

“وللعيد حكاية مع الفقراء”، فدموعهم تتحجر في عيونهم اذا لم تتحقق احلامهم عندما يعجز الوالد عن شراء احتياجاتهم.. فحلم الشابة اريج بـ”فستان شرعي طويل وغطاء للرأس بالوان زاهية وحذاء لامع غير مستعمل”، قائلة “نفسي اكون مرتبة مثل هالبنات بسني”.

من يبث الامل في نفوس اسرة ابو محمود بدلا من توسيع دائرة الهم؟، ويحقق احلامهم قبل ان يدق عيد الفطر السعيد ابوابهم، ام سينتظرون طويلا قطار الفرح والبهجة كما ينتظره 1.25 مليون فقير في الأردن؟.