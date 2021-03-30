مهارة “إدارة الوقت” تقلل الأعباء وتزيد قدرة التعايش مع كورونا

مجد جابر

عمان- في الوقت الذي ينتظر الكثيرون انتهاء جائحة كورونا، واستئناف أعمالهم والعودة إلى روتين الحياة الطبيعية التي اختبروها قبل الأزمة، وتأجيل المخططات لأجل غير مسمى، ووضعها على قائمة “الانتظار”؛ لجأ بعضهم الآخر إلى استئناف كل شيء وفقا للظروف الموجودة، خصوصا مع غياب حالة “اليقين” بالوقت الذي سينتهي فيه الفيروس من العالم أجمع.

ورأى الكثير من الأشخاص أن “الانتظار” لحين انتهاء كل شيء، قد يكون مضيعة للوقت وهدرا له، فما يجب فعله في مثل هذا الظرف هو التأقلم على المعطيات الموجودة والتعايش معها، وجدولة المواعيد واستثمار اللحظات عبر البدء في الإنجاز، رغم كل الظروف المجتمعية الصعبة.

ويذهب الاختصاصي الأسري مفيد سرحان، إلى أن الوقت أهم ما لدى الإنسان، فلا يمكن حفظه أو تخزينه أو استرجاعه، فاللحظة التي تذهب من عمر الإنسان لن تعود. ومن هنا، فإن قدرة الشخص على إدارة وقته هي من أهم عناصر النجاح والتفوق، فالوقت ثابت عند الجميع، وهو لا يزيد ولا ينقص، لكن الذي يختلف من شخص إلى آخر، هو القدرة على إدارة الوقت واستثماره في تحقيق الأهداف.

ويبين سرحان “إن الوقت أكثر أهمية في الظروف الطارئة والأزمات، وبحاجة إلى قدر كبير من الحكمة في ظل الضغوط والصعوبات”. وجائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات وتوقف للعمل لفترات، وتحول العمل عن بعد لدى الكثيرين، وإصابة أعداد كبيرة من الأشخاص، أثر على النفسية والقدرة على إدارة الوقت بطريقة فعالة عند الكثيرين.

لذلك، ينبغي تعلم فن إدارة الوقت أثناء الأزمات والتعامل مع الظروف الطارئة، إذ أن طول فترة المكوث في المنزل قد تؤدي إلى الكسل والفتور، ما يعني هدر الوقت، إذا لم يحسن الفرد استثمار وقته بالنافع من العمل، ولا يجعل الشعور بالخمول والكسل يؤثران على النشاط والدافعية.

ومن المهم، وفق سرحان، أن يضع الشخص برنامجاً محدداً لأعماله اليومية، وأن يلتزم بأدائها دون تسويف أو إضاعة للوقت أو تأجيله.

وبعضهم يقضي معظم وقته في متابعة الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي دون انجاز يذكر، وهو لا يدرك أنه يقوم “بقتل وقته”، وبالتالي خسارة كل شيء، إضافة إلى أن متابعة الأخبار لساعات طويلة تزيد من الضغوطات النفسية، وتؤثر في الصحة العامة.

واستثمار الوقت لا يعني العمل المتواصل دون انقطاع أو راحة، بل من الضروري تخصيص وقت للترفيه والراحة والتواصل مع الأسرة والأقارب والأصدقاء، لكن كل ذلك ضمن فترات محددة وبرنامج منظم.

وينصح سرحان الشخص بعدم جعل الواجبات الوظيفية أو المنزلية تتراكم عليه، لأن التأجيل والتسويف يشعر الإنسان بالقلق ويؤدي إلى ضعف الإنجاز. وفي ظرف انتشار الوباء، يركز سرحان على الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وعدم الاستهانة بالوقت، واستثمار المتاح منه دون تأخير، فقد يصاب الإنسان أو أحد أفراد أسرته – لا قدر الله-، مما يمنعه لفترة من الخروج خارج المنزل، ويؤثر على قدرته على انجاز كل المهام. لذلك، من المهم تعلم مهارات تساعد الإنسان في استثمار وقته بطريقة أمثل، ووضع خطة للعمل.

ومع استمرار التعلم عن بعد، من الضروري اهتمام الأبوين بمتابعة استثمار الأبناء للوقت، وعدم إضاعته في النوم الطويل أو الاستيقاظ متأخراً، أو اللعب المتواصل أو الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، والانتباه إلى أن الصغار بعد عام من عدم الذهاب إلى المدارس، ربما يفقد الوقت الأهمية بالنسبة لهم، ويعتادون على الكسل وعدم الاعتماد على النفس، وهي صفات سلبية ستنعكس على مجمل حياتهم وسلوكهم، خصوصاً أن ذلك سيؤثر على الجيل كاملاً. والخطورة أن بعضهم يكتفي بمتابعة ما يكتبه الآخرون على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي احسن الأحوال التعليق على ما يُكتب، وهذه سلبية وهدر للوقت، فالأصل ان يكون الفرد مبادراً مؤثراً، ولا يكتفي بأن يكون “متفرجاً” ومتابعاً للآخرين، وفق سرحان، فالظروف الصعبة يجب أن تدفع أكثر لمزيد من العمل والعطاء، واستثمار اللحظات، وأن لا يتسلل اليأس والاحباط إلى النفوس، وإنما لغرس قيمة الوقت واستثماره في نفوس الجميع.