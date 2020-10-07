مهارة الإنصات.. مؤشرات تدل على أحد الشريكين لا يتقنها!

علاء علي عبد

عمان – تعد مهارة الإنصات من أكثر المهارات التي تلعب دورا هاما في نجاح الزواج. لكن، وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن الكثير من الأزواج والزوجات، لا يتقنون مهارة الإنصات.

هذا الأمر ينطبق غالبا على الرجال الذين يجدون أنه من الصعب عليهم الإنصات حتى انتهاء الطرف الآخر من كلامه، ويزداد الأمر صعوبة عندما يكون ذلك الطرف الآخر هي الزوجة!

فيما يلي نستعرض معا عددا من أبرز المؤشرات التي تدل على أن أحد الزوجين أو كليهما لا يتقنون مهارة الإنصات: