مهارة الإنصات.. مؤشرات تدل على أحد الشريكين لا يتقنها!

علاء علي عبد
عمان – تعد مهارة الإنصات من أكثر المهارات التي تلعب دورا هاما في نجاح الزواج. لكن، وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن الكثير من الأزواج والزوجات، لا يتقنون مهارة الإنصات.
هذا الأمر ينطبق غالبا على الرجال الذين يجدون أنه من الصعب عليهم الإنصات حتى انتهاء الطرف الآخر من كلامه، ويزداد الأمر صعوبة عندما يكون ذلك الطرف الآخر هي الزوجة!
فيما يلي نستعرض معا عددا من أبرز المؤشرات التي تدل على أن أحد الزوجين أو كليهما لا يتقنون مهارة الإنصات:
- في حال كنت تتحدث أكثر من الطرف الآخر: من البديهي أن من يتكلم أكثر، يستمع أقل. وبالتالي فلو وجد أحد الزوجين نفسه يتحدث أكثر من الطرف الآخر فهذه إشارة واضحة جدا أنه لا يتقن مهارة الإنصات.
السبب الشائع لجعل أحد الزوجين يتكلم أكثر من الآخر هو شيء من الغرور الذي يصيب بعضهم بطريقة تجعلهم يعتقدون أنهم يستطيعون تنبؤ ما الذي يريد قوله الطرف الآخر من خلال جملة أو اثنتين يقولهما ليبدأ بعدها بمقاطعته. الحل لهذا المؤشر أن يسمح الطرف الذي يعتقد أنه فهم ما يريد الطرف الآخر قوله من أول جملة أن يأخذ نفسا عميقا ليسمح بفترة قصيرة من الصمت للتأكد مما إذا كان يريد الطرف الآخر الاسترسال أم لا.
- في حال اللجوء للصراخ: عندما يلجأ أحد الزوجين للصراخ في حديثه فغالبا ما يكون السبب أنه يفتقد الفرص لإسماع صوته، فالمرء عندما يشعر أن رأيه غير مسموع يصبح أكثر توترا ويلجأ لطرائق أخرى للتعبير عن نفسه والتي غالبا ما تكون عبر الصراخ والغضب. فمن الطبيعي عندما يشعر المرء أنه في غرفة مغلقة وصوته غير مسموع أن يتحول من النقر على بابها إلى محاولة كسر الباب للتعبير عن نفسه. لذا لو وجد أحد الزوجين أن الطرف الآخر كثيرا ما يلجأ للصراخ فليدرك أن السبب غالبا أنه لا يترك له الفرصة للتعبير عن نفسه.
- في حال التسرع في البحث عن حلول: هذا الأمر ينطبق أكثر على الأزواج منه على الزوجات، فالزوجة غالبا ما ترغب بالتدرج بالموضوع للوصول إلى نتيجة بعد أن تلم بكل التفاصيل التي سببت إزعاج زوجها، بينما الزوج غالبا ما يتعامل مع الأمور بشكل عملي ولا يهتم كثيرا بالتفاصيل، يريد الوصول لحل يقدمه لزوجته حتى يساعدها في التخلص مما يزعجها. لكن هذه الطريقة تعطي الكثير من الزوجات الانطباع بعدم رغبة الزوج بالاستماع لها وللشيء الذي تسبب بضيقها.