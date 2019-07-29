مهام آسيوية لحكام الكرة.. ودرويش مقيماً في تصفيات تحت 16 عام

عمان – الغد – اختار الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين الدوليين محمد عرفة وحمزة ابو عبيد، للمشاركة في ادارة مباريات المجوعة السابعة من التصفيات الآسيوية تحت 16 عام.

وتقام مباريات المجموعة في اندونسيا خلال الفترة من 14 إلى 22 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات الصين وبرناوي والفلبين وجزر ماريانا.

الى ذلك، تم تكليف المحاضر والمقيم الآسيوي ناصر درويش للاشراف على مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية تحت 16 عام، والتي تقام في فيتنام، بمشاركة منتخبات استراليا وتيمور ومنغوليا ومكاو، خلال الفترة من 14-22 ايلول (سبتمبر) المقبل.

وكان الاتحاد الاسيوي قد سمى طاقم حكام أردني مكون من أدهم مخادمة وأحمد مؤنس ومحمد بكار وأحمد فيصل لإدارة مباراة فريقي زوبهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، والتي ستقام في 12 آب (اغسطس) المقبل، ضمن اياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2019.