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مهام آسيوية لحكام كرة القدم

منذ ساعتين

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عمان – الغد – اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام دولي أردني، لادارة مباراة اف سي سيئول الكوري، وتشيانغراي يونايتد التايلندي، والتي تقام يوم 8 نيسان (أبريل)  المقبل، ضمن منافسات دوري ابطال آسيا 2020.

وسيدير المباراة الحكام: احمد فيصل، عبد الرحمن عقل، احمد يعقوب، والتي ستقام في تايلند ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة.

كما اختار “الاسيوي” الحكام احمد فيصل، محمود ظاهر، عبد الرحمن عقل ومحمد عرفة، لادارة مباراة هلال القدس الفلسطيني، والمنامة البحريني، والتي ستقام على ستاد فيصل الحسيني، يوم 9 آذار المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لكأس الاتحاد الآسيوي.

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