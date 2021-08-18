مهام تحكيمية دولية وآسيوية لحكام الكرة والمقيمين

عمان-الغد- إختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم أدهم مخادمة حكماً لتقنية الفيديو ويساعده أحمد فيصل، للمشاركة في إدارة مباراة السعودية وفيتنام ضمن تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022، والتي يوم 2 الشهر المقبل في الرياض.

كما اختار “فيفا” مقيم الحكام عوني حسونة، للإشراف على طاقم تحكيم مباراة أستراليا والصين، ضمن الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر يوم الثاني من الشهر المقبل ، وطلال السويلميين مراقباً على مباراة العراق وإيران يوم 7 من الشهر ذاته، في إطار التصفيات ذاتها.

في المقابل، اختار الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيمي أردني لإدارة مباراة ناجويا جارمبز الياباني، وديقو الكوري الجنوبي، ضمن دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تقام 14 المقبل في مدينة تويوتا.

وكلف الاتحاد الآسيوي أدهم مخادمة حكماً للمباراة، وأحمد مؤنس ومحمد الخلف مساعدين، وأحمد فيصل حكماً رابعاً.

ويأتي اختيار الحكام والمقيمين الأردنيين، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.