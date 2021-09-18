العلي للصناعيين: كثفوا زيارتكم إلى العراق

عمان – وجهت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي الجهات المعنية بتكثيف الاتصالات والزيارات من قبل القطاع الصناعي إلى العراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر أيضا والاستفادة من الفرص المتاحة.

وشددت الوزيرة خلال لقائها، بحضور الأمين العام بالوكالة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس حسن العمري بعدد من أعضاء مجلس ادارتي غرفتي صناعة الأردن وعمان والصناعيين الذي شاركوا في زيارة الوفد الصناعي إلى بغداد اخيرا على ضرورة التركيز على الزيارات القطاعية للعراق بما يضمن تحقيق نتائج أفضل وتسهيل التواصل مع الصناعيين ونظرائهم في العراق.

واضافت أن الجانبين الحكومي في الأردن والعراق في تواصل مستمر لأجل معالجة الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات على رجال الأعمال والمستثمرين كما

وحثت الصناعيين على المشاركة في معرض المنتجات الاردنية في بغداد الذي سيتم تنظيمه في شهر كانون أول المقبل، معبرة عن شكرها للحكومة العراقية لتقديمها التسهيلات لغرفة صناعة الأردن من حيث تخصيص مساحة في معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.

واستمعت الوزيرة من ممثلي القطاع الصناعي الى نتائج زيارة الوفد الصناعي الذي زار العراق اخيرا وتحدث ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري عن الزيارة، مؤكدا وجود مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق وخاصة التجارية منها.

وأشار عضو غرفة صناعة عمان أياد أبو حلتم إلى أهمية الزيارات القطاعية الى العراق، بهدف بلورة اتفاقات كل قطاع لزيادة الصادرات الأردنية الى السوق العراقي الذي يعد من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية.

واكد اهمية النشاطات التي تنسق ما بين وزاره الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة عمان تحت منظومة صنع في الاردن، وفيما يتعلق بترويج المنتجات الأردنية ذات الجودة العالية في اسواق التصدير و على راسها السوق العراقي.بترا