مهدي علامة يلتحق بفريق الميناء العراقي 

عمان – الغد-التحق اللاعب مهدي علامة بفريقه الجديد الميناء العراقي، تمهيدا لخوض تجربة احتراف في الدوري العراقي لكرة القدم.

وغادر اللاعب عمان اليوم الجمعة، تمهيدا لتقديمه رسميا للجمهور العراقي قبل الالتحاق بالتدريبات استعدادا لبدء المشاركة الفعلية مع فريقه الجديد.

وينتظر ان يشارك مهدي في تدريبات الميناء اعتبارا من يوم غد السبت.

وكان المدرب العراقي لفريق الميناء امين فيليب الذي اشرف على تدريب فريق الرمثا الموسم الماضي، طلب التعاقد مع علامه بسبب معرفته بمستواه الفني خلال مشاركة علامة مع فريق معان في الدوري الماضي.