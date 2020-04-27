مهرجانات سينمائية عالمية بينها كان والبندقية تتحد في حدث افتراضي عبر يوتيوب

نيويورك– يشارك عشرون مهرجانا سينمائيا عالميا بينها خصوصا كان والبندقية وبرلين وتورنتو في حدث افتراضي سيتيح مشاهدة أفلام مجانا عبر يوتيوب، على ما أعلن مهرجان ترايبيكا الأميركي المشارك في الحدث الاثنين في بيان.

ويقام مهرجان “وي آر وان: إيه غلوبل فيلم فيستيفل” (كلنا واحد: مهرجان سينمائي عالمي) بين 29 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو عبر الإنترنت وسيتيح مشاهدة أفلام عدة طويلة وقصيرة ووثائقية إضافة إلى أعمال موسيقية وحلقات حوار افتراضية.

ولم يعرف البرنامج المحدد للمهرجان بعد.

وأشار المنظمون إلى أن المضمون سيكون مزيجا من أفلام جديدة وقديمة.

وبعدما كان مهرجان كان السينمائي الفرنسي مقررا بين 12 و23 أيار/مايو، أرجئ في بادئ الأمر إلى نهاية حزيران/يونيو غير أن السلطات الفرنسية حظرت التجمعات حتى منتصف تموز/يوليو ما دفع بمنظميه إلى إعلان إمكان إقامته بـ”أشكال” جديدة.

وسيعود ريع مهرجان “وي آر وان: إيه غلوبل فيلم فيستيفل” جزئيا إلى منظمة الصحة العالمية وجمعيات خيرية، وفق المنظمين.

وسيتمكن مستخدمو الإنترنت من متابعة مضمون المهرجان عبر العنوان الإلكتروني YouTube.com/WeAreOne كما سيتمكنون من التبرع بدورهم للجمعيات.