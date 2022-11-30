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مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم نادين لبكي

11:23 ص2022-11-30

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حصول المخرجة والممثلة وكاتبة السيناريو اللبنانية نادين لبكي على جائزة مجلة فارايتي الدولية في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، في مدينة جدة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

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ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان تغريدة عبر تويتر، بعنوان “السينما معرفة”، تعلن فيها سلسلة حوارات ملهمة تجريها نادين لبكي في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل خلال فعاليات المهرجان.

وستحصل نادين على جائزة مجلة فارايتي الدولية لأفضل صانعة أفلام، فقد وضعت لبكي أول بصمة لها في مجال صناعة الأفلام من خلال فيلمها “كارميل” الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي في 2007.

كما اشتهرت نادين بأفلامها التي تسلط الضوء على مختلف نواحي الحياة في لبنان، فهي أول مخرجة عربية يتم ترشيحها للأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي عن فيلمها “كفر ناحوم”.

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