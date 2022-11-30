مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم نادين لبكي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حصول المخرجة والممثلة وكاتبة السيناريو اللبنانية نادين لبكي على جائزة مجلة فارايتي الدولية في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، في مدينة جدة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

نادين لبكي لـ”الغد”: للسينما قوة ونفوذ وسلطة تدفع نحو التغيير – فيديو

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان تغريدة عبر تويتر، بعنوان “السينما معرفة”، تعلن فيها سلسلة حوارات ملهمة تجريها نادين لبكي في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل خلال فعاليات المهرجان.

وستحصل نادين على جائزة مجلة فارايتي الدولية لأفضل صانعة أفلام، فقد وضعت لبكي أول بصمة لها في مجال صناعة الأفلام من خلال فيلمها “كارميل” الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي في 2007.

السينما معرفة. تحتضن سلسلة الحوارات في #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي

الجلسات الفردية مع مبدعي الصناعة، والنجوم الصاعدين، وعمالقة السينما. انضموا إلينا في جلسة حوارية ملهمة مع المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي في 3 ديسمبر الساعة 4 مساءً.#السينما_كل_شيء — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) November 29, 2022

كما اشتهرت نادين بأفلامها التي تسلط الضوء على مختلف نواحي الحياة في لبنان، فهي أول مخرجة عربية يتم ترشيحها للأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي عن فيلمها “كفر ناحوم”.

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