مهرجان الفيلم الفرنسي العربي.. 25 عاما في ترسيخ إرث سينمائي محلي بنكهة عالمية

اسراء الردايدة

عمان- في يوبيله الفضي، يحتفي مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بمرور 25 عاما من الثقافة والثبات في تقديم أحدث الأعمال السينمائية العربية بإنتاج فرنسي مشترك، ضمن أفلام تحكي قصصا متنوعة، وتعرض كل عام بعد اختيار دقيق، لتقدم فنا بصريا جميلا ذا تنوع فكري ومحتوى ثري يتنقل بين الماضي والحاضر.

المهرجان الذي يطلق فعالياته في اليوم 17 من الشهر الجاري، حجز مكانا طوال السنوات في قلوب جمهور ينتظره بشغف، إذ يعد واحدا من أقدم الفعاليات السينمائية في المملكة، والأكثر حصريا في عرض أفلام عربية جديدة، بقضايا عربية، حتى وإن صورت خارجه، وترتبط بالفرانكوفونية بشكل كبير أيضا.

الأفلام عرضت قضايا حيوية مثل: الهجرة، الارهاب، العنف، الهوية الثقافية والفكرية، الحروب، قضايا اجتماعية، وثائقيات وغيرها، وفي كل عام يقدم المهرجان ما لا يمكن مشاهدته عادة في دور العرض التجارية، ما يجعلها أكثر متابعة نظرا لجودتها.

ويشكل هذا الحدث المستمر منذ 25 عاما جسرا ثقافيا غير مقيد، متخصصا بواحد من أهم الفنون في العالم وهو “الفيلم” الذي يعد مساحة حرة للتعبير والتواصل بلغات مختلفة لا تعرف حدودا وتبحث عن صوت لها، فيتولد النقاش والأفكار، وفق رؤية مخرجي الأفلام ولمسة كل منهم.

ويعقد المهرجان فعالياته برعاية الاميرة ريم علي، وبتنظيم من المعهد الفرنسي ضمن نشاطاته الثقافية المتنوعة، والذي يولي عناية خاصة لهذا المهرجان بترتيبات ضخمة، الى جانب التعاون مع الهيئة الملكية للأفلام، وأمانة عمان الكبرى، ضمن تضافر لجهود جماعية تهتم بالمشهد الثقافي عامة، والسينمائي خاصة.

الخيارات لهذا العام متنوعة من بين 15 فيلما، اثنان منهم تم تصويرهما في الأردن، وأفلام أخرى يعاد عرضها استذكارا لأفضل العروض التي شهدت اقبالا جماهيريا ضخما في الأعوام السابقة، وهي أربعة افلام، الى جانب أفلام قصيرة وطويلة ومتحركة أيضا.

الحرب والتطرف

الحرب والارهاب، من أهم القضايا التي تطرقت لها السينما العالمية، وضمن خيارت المهرجان لهذا العام، وعرضت في مهرجانات دولية، وتمثل قصصا مختلفة تصب في بوتقة واحدة، وهي مكافحة الارهاب.

فيلم الافتتاح هو “الهروب من الرقة” صور في الأردن لمخرجه ايمانويل هامون، من وحي قصة حقيقية لامرأة فرنسية أخذت طفلها طواعية، وتوجهت لسورية لتنظيم داعش، وبعد وصولها للرقة تكتشف حقيقة الامر، فيحاول زوجها بمرافقة أصدقاء له هناك مساعدتها للهرب، في رحلة صعبة، فيما الفيلم صور في الأردن.

ومن الأفلام التي ترتبط بالحرب فيلم المخرج العراقي محمد الدراجي “ابن بابل”، وهو رحلة بحث من شمال إلى جنوب العراق يتخللها مشاهد للجدة (أم إبراهيم) التي لا تتحدث سوى اللغة الكردية، وحفيدها (أحمد) الذي يتقن العربية والكردية، للبحث عن الابن والأب المفقودين. فالفيلم ينقل صورة واقعية للعراق بعد ثلاثة أسابيع من سقوط نظام صدام حسين العام 2003 في تلك الرحلة.

وفي فيلم المخرج الجزائري مرزاق علواش “ريح رباني” وعلى غرار أفلامه السابقة، يسلط الضوء على الشباب وقضاياهم في المجتمع الجزائري، خاصة اولئك الذين ينجرفون وراء التطرف الديني وغسيل الدماغ الذي تمارسه المنظمات المتشددة وإيقاع حديثي السن في شباكها واستقطابهم نحوها، متخذا الثقافة والفن طريقا لمحاربة الفكر الظلامي.

أما فيلم “طريق سموني” الوثائقي لمخرجه الايطالي ستيفنو سافونا الفائز بجائزة العين الذهبية في الدورة 71 لمهرجان “كان” السينمائي، يتحدث عن مجزرة راح ضحيتها العشرات من عائلة واحدة في قطاع غزة خلال عملية للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة أثناء عملية “الرصاص المصبوب”، وأجهزت على 29 فردا منها، حينها، كان المخرج الإيطالي يصور العدوان على غزة يوميا، ونظرا للكم الهائل من شهادات الناجين التي وقف عليها، قرر العودة بعد ذلك ليحضر حفل زفاف للعائلة نفسها، ثم عزم على رواية حكاية العائلة قبل وأثناء وبعد فقدانها فلذات أكبادها.

وفيلم المخرجة الاردنية دينا ناصر الوثائقي “أروح قصيرة” فينقل ما تعايشه فتاة في مخيم الزعتري، وكيف كبرت هناك في طفولتها، وأحلامها وأثر الحرب عليها.

فيما في “ولدي” التونسي لمخرجه محمد بن عطية، فيقدم قصة حول شاب تونسي أدار ظهره لأسرته من أجل الانضمام إلى تنظيم داعش في سورية، حيث يلقى حتفه هناك، ما يؤثر عليهم جميعا.

قضايا جريئة

في فيلم المخرج نجيب بلقاضي التونسي “في عينيا” والذي شارك في مهرجان تورنتو، تدور أحداث الفيلم بين فرنسا وتونس، وهو يروي قصة “لطفي”، المهاجر التونسي المقيم بفرنسا، والذي اضطر إلى العودة إلى تونس ليعتني بابنه المصاب بمرض التوحد، وهي قضية نادرا ما تناقشها الافلام العربية. ويحمل الفيلم المغربي “صوفيا” للمخرجة مريم بن مبارك جدلية كبيرة لقضايا المرأة في المجتمع المغربي خاصة فيما يتعلق بآلام العازبة وحرية المرأة، وتطرح فيه أيضا جزئية متعلقة بالقانون الجنائي المغربي، في سعي لاظهار ذكورية المجتمع وانتقاده للمرأة وإدانتها المستمرة، وهو فيلم نال جائزة أفضل سيناريو في قسم نظرة ما في مهرجان كان 2018.

دعم للمواهب المحلية

قدم المهرجان في الأعوام العشرة الاخيرة دعما كبيرة للمواهب المحلية من خلال مسابقة الفيلم الأردني القصير، التي توفر مساحة للشباب بالمشاركة بأعمالهم، وتعرض على لجنة متخصصة من مخرجين عالميين ومتخصصين محليين أيضا، تتغير كل عام، للتعبير عن شغفهم ورواية قصصهم المميزة. هذه المسابقة التي تمنح جائزة الفالكون تعرض الأفلام الفائزة نسخة المهرجان التوأم في مدينة نوازي لو سيك الفرنسي. ويتمثل الدعم أيضا في توفير ورش عمل وحلقات نقاشية وتدريبية للمهتمين في المشهد السينمائي، بمشاركة صندوق الحكايا الأردني للمخرجة دارين سلام والمنتجة ديما عازار، حيث تتاح لهم الفرصة في الانصهار بتفاصيل أكثر عن صناعة الافلام من خلال متخصصين على مدار المهرجان.

استذكار لأفضل العروض

أربعة أفلام شهدت تفاعلا جماهيريا كبيرا سيعاد عرضها، وهي الفيلم المصري “فتاة المصنع” 2014 للمخرج الراحل محمد خان عن أحلام الفتيات وهمومهن التي تتكسر أمام التقاليد الذكورية المجتمع ، وفيلم “مسخرة” الجزائري الكوميدي من العام 2009 كومیدیا ریفیة في منطقة معزولة من الریف الجزائري، تبرز إثر الإشاعات، وأهمیة المادة في مجتمع بسیط، لمخرجه الیاس سالم. الى جانب الفيلم الشهير “النبي” الذي عرض في العام 2016، وهي من وحي كتاب جبران خليل جبران، وبقالب فيلم تحريكي تشارك به الممثلة سلمى حايك واخرجه رودجرز الرز، ويترتبط بطفولة جبران، ولكن بقالب أكثر تشويقي، وممتع جدا لكل الأعمار.

وآخر هذه الافلام هو فيلم “انسريتيد” أو في سورية، حيث يتجسد الجحيم السوري في معاناة عائلة تعيش يوميا على وقع الرعب والمآسي. ويعرض الفيلم مأساة عائلة علقت في أحد أحياء سورية وتعرضت للخوف والقهر من عدة أطراف، لكنها آثرت التمسك بمنزلها الذي يمثل لها الوطن والملاذ رغم ما تحيطه من أخطار. ومن إخراج البلجيكي فيليب فان ليو، وبطولة الفلسطينية هيام عباس، واللبنانية دياموند بوعبود، والسوري محسن عباس.

أفلام كثيرة تلعب دورا كبيرا في إثراء الذائقة الفنية والسينمائية وتوسع الافق لمحبي هذه العروض، خاصة أنها تشهد تزايدا كبيرا في الحضور عاما بعد عام، من أعمار وجنسيات مختلفة تنتظره بشغف في صالة السينما التي غالبا ما تمتلئ قبيل ساعة من بدء العرض، أو تكون مزدحمة أمام الباب بانتظار فتحها.

يذكر أن مهرجان الفيلم الفرنسي العربي هو مهرجان عريق، ذو علاقة وثيقة بالعاصمة العمانية وإرثها الثقافي، وترسخ تنوعه منذ 25 عاما، وما يزال مستمرا.