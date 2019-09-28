مهرجان المفرق للشعر العربي ينطلق في عمان والمفرق

المفرق- ينظم بيت الشعر في محافظة المفرق مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الخامسة، الأسبوع المقبل، والذي يضم فقرات متنوعة من الأدب والشعر في دائرة المكتبة الوطنية في عمان وبيت الشعر في المفرق.

وقال مدير بيت الشعر في محافظة المفرق فيصل العجيان “تبدأ فعاليات المهرجان مطلع الشهر المقبل”، مشيرا الى أن بيت الشعر نشأ ليكون مظلة تضم تحتها الشعر والشعراء، ومنصة يلتقي من خلالها جمهور الأدب في الوطن العربي ويهتم بما يقدم من الأدب والشعر، فهو بمثابة بيت للمهتمين بالشعر والأدب في المنطقة.

ولفت الى أن فعاليات المهرجان في يومه الأول في دائرة المكتبة الوطنية في عمان تبدأ عند الساعة السادسة مساء بأمسية شعرية للشعراء سعد الدين شاهين وعطاف جائم وزكريا الزغاميم وعبد الله حمادة، إضافة الى حفل فني للفنانة ليندا حجازي ويدير الأمسية الدكتور سالم الدهام.

وفي اليوم الثاني تبدأ فعاليات المهرجان في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء عند الساعة السادسة مساء يحييها الشعراء غازي بكار العجارمة وعادل الترتير والدكتور هاني عبد الجواد والشاعرة مرام العمري ومحمد أكرم السالم، إضافة الى حفل فني لفرقة فرسان البادية، ويدير الأمسية الصحفي إبراهيم السواعير.

وفي اليوم الثالث، تقام الفعاليات في المكتبة الوطنية في عمان بأصبوحة (قراءات قصصية) عند الساعة 11 صباحا يشارك فيها الأدباء شاكر ريكان من العراق وأسماء محمد زيتون/ الأردن وياس السعيدي/ العراق ومروة هيثم ملحم/ سورية، ويدير الأصبوحة وفاء جعبور من الأردن، وتبدأ الفقرة الثانية عند الساعة السابعة مساء لقراءات شعرية للشعراء لؤي أحمد وجعفر عبد الحميد ووفاء جعبور وياس السعيدي والشاعر جراح كريم، ويدير الأمسية الصحفي عمر أبو الهيجاء.

وفي اليوم الرابع لفعاليات المهرجان في المفرق، تبدأ عند الساعة السابعة مساء وتتضمن أمسية شعرية تضم الشعراء الدكتور بكر السواعدة وجاسر البزور ومحمد عياف العموش والدكتور ناصر السخني، إضافة الى حفل فني، ويدير الأمسية الشاعر إبراهيم الحسبان. – (بترا)