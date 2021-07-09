مهرجان الواعدين تحت 13 عاما ينطلق اليوم

عمان – الغد – ينطلق اليوم الجمعة مهرجان الواعدين لموسم 2021 للفئة العمرية تحت 13 عاما لكرة القدم، للدرجات كافة: دوري المحترفين، الأولى، الثانية، الثالثة والأكاديميات المرخصة.

وأطلق الاتحاد الأردني مسمى مهرجان على البطولة، لمنح اللاعبين الصغار المتعة بعيداً عن التنافس للفوز فقط، ولتعزيز مستوى الانسجام في كرة القدم، إلى جانب تنمية المهارات.

ويهدف المهرجان الذي يهتم بالفئات العمرية مواليد 2008 – 2009 – 2010، ويقام في مناطق الوسط والشمال والجنوب، إلى تحضير اللاعبين فنياً قبل دخولهم مستقبلاً بالمنافسات الرسمية، إلى جانب تثقيفهم بمبدأ اللعب النظيف واحترام المنافس والحكام، وكذلك اكتشاف المواهب في سن مبكر، وصولاً إلى صقل شخصية الطفال وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ومنح جميع اللاعبين المسجلين في كشوفات الأندية فرصة المشاركة بالمنافسات.

وقسمت الأندية والفرق المشاركة على مجموعات حسب الأقاليم، بحيث تضم كل مجموعة في الدور الأول من خمس إلى ست فرق، وتقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، فيما تقام مباريات الدور الثاني ايضاً بنظام المجموعات، ولكن حسب ترتيب الفرق في كل مجموعة مع المجموعة الاخرى من نفس الإقليم مع إمكانية إضافة فرق من المجموعات الأخرى.

وتكون مدة المباريات 60 دقيقة موزعة على شوطين مدة كل شوط 30 دقيقة يتخللها وقت مستقطع لمدة دقيقتين في كل شوط، وفترة راحة ما بين الشوطين 15 دقيقة، كما تم إجراء بعض التعديلات على قوانين اللعبة وخصوصاً فيما يتعلق بعدد البدلاء والبطاقات الصفراء والحمراء.

وعمم الاتحاد القوانين الخاصة في المهرجان على الفرق المشاركة، وتتضمن تنظيم الملعب وأبعاده، ومدة اللقاءات والتبديلات وكشف المباريات إلى جانب التعليمات المتعلقة بآلية خوض المباريات.

وسيتم منح جميع اللاعبين المشاركين في هذا المهرجان جوائز عينية بالإضافة إلى الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة.

للاطلاع على جدول مباريات المهرجان: اضغط هنا