مهرجان جرش.. طاقة المسارح الاستيعابية وفقا للمنحنى الوبائي

معتصم الرقاد

عمان- قال وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمهرجان علي العايد إن انطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون في الفترة 22 ايلول الحالي وحتى 2 تشرين الاول المقبل.

وأضاف أن تحديد الطاقة الاستيعابية المسارح ستكون وفق الوضع والمنحنى الوبائي بعد مناقشتها مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

وتفتتح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اولى حفلات المهرجان على المسرح الجنوبي، فيما يختتم الحفلات صوت الاردن الفنان عمر العبداللات برفقة صاحبة لقب “ذا فويس” الفنانة نداء شرارة.

ويشارك بالمهرجان؛ الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان اللبناني جورج وسوف، والفنان السوري حسين الديك.

وينطلق في حفل افتتاح رسمي، وتقديم مغناة للوطن، كتبها الشاعر والفنان ماجد زريقات، ومن ألحان وتوزيع الدكتور ايمن عبدالله، واخراج لينا التل.

وتصميم الرقصات لرانيا قمحاوي، وغناء الفنانين؛ اسامة جبور، جهاد سركيس، غادة عباسي، رامي شفيق ، حسين السلمان ، امل ابراهيم ، بلقيس الزبن.

وتشارك في حفلات المهرجان الفنانة زين عوض ، ليندا حجازي، سعد ابو تايه، بشار السرحان، يحيى صويص، الفنانة مكادي نحاس، عزيز مرقة.

وينطلق مهرجان جرش في دورته 35 في ظروف استثنائية، وضمن توفير اللجنة العليا للمهرجان المتطلبات المناسبة لاقامته.

وأضاف العايد خلال المؤتمر الصحفي الخميس وعقد في المركز الثقافي الملكي، عن التبعات الصحية والاجتماعية والنفسية التي خلفتها جائحة كورونا أصبح الزوار والسياح بأمس الحاجة لهذه المناسبات الاجتماعية والثقافية والفنية التي تعمل على معالجة نفسية من آثار الجائحة .

وأكد العايد أن مهرجان جرش يعتبر ضمن المنشآت والفعاليات السياحية المتضمنة لخطط الحكومة في فتح القطاعات التي بدأت في الأول من شهر أيلول الحالي، مؤكدا أن إقامة المهرجان ستكون ضمن بروتوكول صحي يتناسب مع الوضع الوبائي.

ولفت إلى أن الحكومة ما تزال تراقب الوضع الوبائي عن كثب لتتمكن من استكمال خطتها في ظل ظروف وبائية غير مستقرة على المستوى العالمي لفيروس كورونا .

واشار المدير التنفيذي للمهرجان ايمن سماوي أن مهرجان جرش ينطلق في حفل افتتاح رسمي، وتقديم مغناة للوطن، كتبها الشاعر والفنان ماجد زريقات،

وستفتتح على المسرح الجنوبي سيدة الغناء ماجدة الرومي أولى ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35.

كما ستحيي النجمة الفنانة نجوى كرم حفلاً فنياً ضخماً في 23 أيلول الحالي، ويحيي الليلة الثالثة من المهرجان الجمعة 24 سلطان الطرب الفنان جورج وسوف.