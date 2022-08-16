مهرجان جرش للثقافة والفنون يكرّم شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – كشريك وداعم رئيسي

كرّم القائمون على مهرجان جرش للثقافة والفنون شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – بصفتها الشريك والداعم الرئيسي للمهرجان. وممثلاً عن ماكدونالدز الأردن؛ تسلّم السيد “رائد الزغل” المدير العام للسلسلة درع التكريم وشهادة التقدير، والتي قدّمها بدوره السيّد مازن قعوار المدير التنفيذي لمهرجان جرش.

وقد عبّر السيّد “الزغل” عن فخره بهذا التكريم، وأشاد بالدورة الحالية للمهرجان من ناحية التنظيم والمتابعة، وسط ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ومما جاء في قوله: “يسعدنا اليوم أن نحظى بهذا التكريم من جهة لطالما كانت ولا زالت قائمة على أيقونة ثقافية وفنية على مستوى المنطقة ككل. إن مهرجان جرش هو مقياس لكل نشاط ثقافي وفنّي، ويشرّفنا أن نكون جزءاً من هذه الرمزية الوطنية ودعمها، وهي مسؤولية أخلاقية واجتماعية بالمقام الأول لماكدونالدز الأردن، وسنكون على الدوام من أوائل الدّاعمين لكل نشاط يحمل في أي معنى أو تطبيق اسم بلدنا الحبيب.”

وبدوره، تقدّم السيد مازن قعوار بالشكر الجزيل من القائمين على شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وبيّن أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الأنشطة والفعاليات الوطنية والفنية والثقافية، وقال: “نشهد اليوم في اختتام المهرجان نجاحاً جديداً لأحد أهم رموز الثقافة والفنون الأردنية، ولكل داعم وشريك دور في هذا النجاح، واليوم نكرّم ماكدونالدز الأردن التي تبادر على الدوام بتقديم الدعم وعرض الشراكة الحقيقية للحفاظ على صورة فريدة تعكس عراقة الأردن وتنوعه الثقافي.” وأضاف: “نرحب دوماً بكل جهد وشراكة حقيقية، ونفخر بوجود جهات مسؤولة من قطاعنا الخاص، تقوم بمسؤولياتها وتبادر منذ اللحظات الأولى لأي حدث أو فعالية لها أي ارتباط وطني ومجتمعي.”

يشار إلى أن مهرجان جرش للثقافة والفنون يشكّل ظاهرةً ثقافيةً واجتماعيةً واقتصاديةً وسياحيةً فريدةً بأبعادها الوطنية والعربية والعالمية، ويحملُ رسائل ثقافية وفنية عميقة، ويلعب دوراً كبيراً في تنشيط الحــركة الاقتصادية والسياحية في المملكة بشكل عام، ومدينة جرش ومجتمعها المحلي بشكل خاص. وقد شهد المهرجان في دورته الحالية إقامة العديد من الفعاليات واستضاف عدداً من الفنانين الأردنيين والعرب، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور والمتابعين.