مهرجان “حكايا” يجوب المحافظات بعروض تفاعلية مسرحية

تغريد السعايدة

عمان- يستمر مهرجان “حكايا” بعرض مجموعة مميزة من فعالياته التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع، وتتنقل ما بين المسرح والفنون والحكايا، وقصص يسردها عاشقون للقصص وخباياها، ولهم أسلوبهم الشيق الذي يتعلق بها قلب الكبار، والأطفال في الوقت ذاته، كما في عرض قصص من داخل المخميات؛ إذ تتحلق حول الحكواتي عيون الأطفال الذين يتعطشون للفرح.

في هذه الدورة الثانية عشرة من مهرجان “حكايا”، عمد القائمون على الفعاليات إلى تخصيص حيز كبير منها لتسليط الضوء على حكايات تراثية من سورية كما رواها لاجئون ونازحون سوريون في لبنان وسورية، وجمعها باحثو مؤسسة الجنى في لبنان، وأصدرها الملتقى التربوي العربي في كتاب سيتم إطلاقه للمرة الأولى خلال المهرجان.

يحكي الحكواتيون هذه الحكايات الخيالية المستوحاة من الواقع، حكايات تربي الأمل في الأجيال، وتساعدنا على تخيل المستقبل الذي نريد، سنستمع لهذه الحكايات كما يرويها الحكواتيون والحكواتيات بطريقتهم الخاصة في عمان وإربد والكرك، كي تتشرب منها الأجيال الحكمة والخيال، كما كان للأفلام نصيب في هذا المهرجان الذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الجماهير في مختلف الفعاليات.

في جمعية وادي موسى أول من أمس، تم عرض مسرحي من خلال المسرح التفاعلي “تعيش”، وهو منبر مسرحي يأخذ شكل القصص والحكايات، يسلط الضوء على قضية قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف، ويقدم صوتاً لمن ليس لها صوت، يستند إلى أحداث وقصص واقعية حدثت، وما تزال تحدث في المجتمع، كما يهدف المسرح إلى إشراك الجمهور وخلق حالة من المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الضغط والمناصرة لتعديل وتغيير قانون العقوبات والأحوال الشخصية الذي ينتصر للجاني ويجرم الضحية بداعي الشرف.

وبتفاعل واضح ومميز من الجمهور، أحيت فرقة البراعم للفنون الشعبية مساءي السبت والأحد أمسيات فنية “راقصة” في مركز الحسين الثقافي، وهو عمل فني راقص من إنتاج العام 2014، مبني على موسيقى فلكلورية قادمة زمانياً من محطات في التاريخ الفلسطيني وتاريخ فرقة الفنون، من توزيع وإعداد الموسيقي الأردني طارق الناصر، والبراعم هي فرقة فنية غنائية راقصة تستلهم التراث الفني الإنساني عموما والتراث الشعبي الفلسطيني خصوصا في بناء أعمال فنية معاصرة تعبر عن مشاعر وأحاسيس مبدعيها، وتسهم في إحداث التغيير في الإنسان والمجتمع من خلال ممارسة فنية جمالية.

جلسات الحكواتيين كانت حاضرة بقوة في المهرجان، وشارك في تقديمها مجموعة من المختصين من كلا الجنسين، سالي شلبي “شلبية الحكواتية” من الأردن، وهي حكواتية محترفة ومعروفة باسم مستوحى من اسم عائلتها ومهنتها: شلبية الحكواتية، وتبحث الشلبية عن قصص بلاد الشام الشعبية والمعاصرة لتحكيها بعروضها للكبار والصغار، ولا تتوقف هناك إنما تحكي قصصاً من الموروث العالمي أيضا؛ حيث كان العرض في الساحة الهاشمية مساء يوم السبت، وبمشاركة فرق فنية أخرى قدمت عروضاً موسيقية.

الأحد، وفي مخيم الزعتري، قدم السوري نمر سلمون، حكايا وقصصاً مفعمة بالأمل والواقع الجميل الذي رسمه لأطفال الزعتري، في فعالية مميزة من مهرجان حكايا، الذي أفرد مساحة كبيرة “للحكي”، وخاصة في المخيمات؛ إذ يعد سلمون من الحكواتيين البارزين، وهو الذي حاز على إجازة في الأدب العربي العام 1995، ونال شهادة الدكتوراه بدرجة الشرف في إسبانيا، ثم أصبح عضواً في المجمع الإسباني العام للمؤلفين والناشرين الإسبان، ويعمل مديراً للمدرسة الدولية للحكاية وفن الحكي، في معهد الشارقة للتراث منذ 2017؛ حيث أسس مدرسة للحكي، وينظم منذ 2018 مجاورة الشارقة للحكائين العرب بشكل سنوي.

كما شارك في عروض “الحكي” صهيب أبو سليم من الأردن، وبدأ اهتمامه بالحكي من خلال مهرجان حكايا الثالث؛ حيث شارك مع أخيه يزن في ورشات تدريبية عن فن الحكي، واتجه الاثنان لهذا الفن منذ ذلك الوقت، وقاما بتكوين فرقة “الأخوَين أبو سليم”، ليحكيا حكايات للأطفال في متحف الأطفال، ودور الأيتام وغيرها من المواقع والمؤسسات.

بالإضافة إلى الحكواتي المُتجول حمزة أسامة العقرباوي من فلسطين، المهتم بجمع الموروث الشعبي وتدوينه، ومن فلسطين كذلك هيام أبو عرقوب، وفيصل العزة المعروف بـ”حكواتي المدينة” من الأردن، الذي نقل قصص جدته التي كانت تحدثه بها، أسس في العام 2012 مشروع “بيت جدي” لتعليم الأطفال صناعة الدمى ورواية الحكايات، كما شارك من مصر أبانوب زكريا وهبة “فرقة الورشة المسرحية”، والأردنية ضحى خصاونة، وهي كاتبة وقارئة قصص للأطفال ومدربة حول كيفية قراءة القصص بشكل تفاعلي. لديها قناة على “يوتيوب” تحت مسمى #قصصجية.

وخلال الأيام الماضية من المهرجان، تم إطلاق كتاب “المولدة” للكاتبة المصرية ناديا من مصر؛ إذ فاز الكتاب بجائزة ساويرس الثقافية مناصفة، وقد أثارت هذه الرواية لمؤلفتها الكاتبة والمخرجة نادية كامل، حالة واسعة من النقاش في الأوساط الثقافية المصرية، لأن الرواية تكشف جانبا من المجتمع المصري خلال مائة عام، عدا عن كونها مكتوبة باللهجة العامية، كما سيتم إطلاق كتاب “حكايتنا حكاية”، وهو ضمن مشروع “الفنون طريقنا من وإلى الوطن” الذي يديره المركز العربي للتدريب المسرحي، وتقديم “مجاورة السيرة مع د. إياس حسن”.

في مركز رواد التنمية في جبل النظيف، قدم “حكايا” عرضا لفيلمي “ألوان من مقاومة” الذي يتحدث عن رحلة شخصية تطرح تساؤلات حول مفهوم الانتماء الى مكان يكافح من أجل البقاء، داخل حدوده وخارجها، وفيلم “وين ع رام الله”، الذي يتحدث عن الماهية التي تحولت فيها أغنية “وين ع رام الله” إلى عنوان لمحنتي الغربة والهوية لفلسطينيي الداخل والخارج، وأيضا عرض فيلم “بمشي وبعد” الذي يتحدث عن ندوب الحرب العميقة التي ظهرت في الحروب وخاصة في سورية.

يُذكر أن “حكايا” هي حركة تربط ما بين مؤسسات وأفراد ومجموعات مختلفة تؤمن بمركزية “القصة” في النمو الصحي للأفراد والمجتمعات.

يحتفي مهرجان “حكايا” منذ أعوام عدة بـ”فن الحكي” في المسرح، الفنون، وتشجيع القراءة والكتابة، وتشكيل الهوية والحوار بين الثقافات.