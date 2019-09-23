مهرجان خطابي للمعلمين في معان

حسين كريشان

معان – نظمت نقابة المعلمين فرع معان مهرجان خطابي حاشد شارك فيه معلمي مختلف مناطق محافظة معان والبادية الجنوبية بعنوان “الكرامة والثبات” وسط المدينة، بالتزامن مع استمرار الإضراب العام .

ورفع المشاركون في المهرجان يافطات تؤكد على حقوق المعلمين واصراهم على عدم التدريس ودخول الغرف الصفية من خلال هتافهم بالقسم .

واكد المتحدثون إن المهرجان والوقفه الاحتجاجية في معان تأتي كخطوة تصعيدية اتخذها فرع النقابة بالمحافظة في الأسبوع الثالث من اضراب المعلمين عن العمل، وتأكيداً على تمسك المعلمين واصرارهم على تحصيل حقهم في علاوة الـ ٥٠ %، وذلك استجابة لدعوة النقابة العامة، وتأكيدا على وقوف المعلمين والمعلمات خلف نقابتهم .