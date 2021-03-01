“مهرجان دبي للمأكولات” يعلن عن موعد جديد لفعالياته

دبي- أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمأكولات، عن موعد جديد لانطلاق فعالياته هذا العام، وذلك خلال الفترة من 25 آذار (مارس) وحتى 17 نيسان (أبريل) 2021، ليسلط هذا الحدث الضوء على التنوع الفريد والغني لفنون الطهي بإمارة دبي، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة.

تزخر الدورة الثامنة للمهرجان بعدد كبير من الفعاليات المتنوعة، وتجارب الطعام الفريدة، والأنشطة الرائعة، بما في ذلك فعالية “كانتين الشاطئ برعاية اتصالات”، و”أسبوع دبي للمطاعم”، والمطاعم الشعبية التي تعد بمثابة “الجواهر الخفية”، و”رحلة في عالم المذاقات” وغيرها الكثير.

فيما تركز دورة العام الحالي على أربعة عناصر رئيسية تعكس مشهد المأكولات المميز في دبي وهي: التنوع الغني، والمأكولات المحلية الأصيلة، وتجارب المطاعم الفريدة، والقيمة الاستثنائية. كما يقدم المهرجان لزواره برنامجاً زاخراً بالفعاليات الحوارية المشوقة، والتجارب، والعروض التي تجسد التنوع الغني لهذه لمدينة دبي العالمية.

تستهوي دبي عشاق الطعام بفضل ما توفره من مذاقات عالمية مختلفة ومتنوعة بدءاً من الإبداعات التي يقدمها مشاهير الطهاة والمطاعم العالمية مروراً بشاحنات الطعام وحتى المطاعم المحلية التي تعكس ثقافات أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارة وتحمل في جعبتها ما يرضي الأذواق كافة.

وفي إطار الإرشادات الأخيرة الصادرة عن حكومة دبي، ستخضع تجارب تناول المأكولات كافة، وكذلك الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات لبروتوكولات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية المحدثة لضمان تجربة آمنة للجميع.