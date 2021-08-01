مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يعود الشهر المقبل

عمان- الغد- اعلن منظمو “صيف عمان الدولي للتسوق، عن عودة فعاليات مهرجانهم بمشاركة محلية وعربية ودولية خلال شهر أيلول المقبل بعد غياب قسري جراء أزمة فيروس كورونا.

وسيبدأ المهرجان الذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)، فعالياته يوم التاسع من شهر أيلول المقبل فى المركز الاردنى للمعارض والمؤتمرات في مكه مول بالعاصمة عمان على مساحة 11 الف متر مربع، وسط التزام تام بالاجراءات الصحية المحددة.

وحسب بيان صحفي للممنظمين اليوم الاحد، سيشارك في المهرجان الذي يستمر عشرة ايام، شركات من سوريا وفلسطين وايران وباكستان والسعوديه ومصر، بالاضافة لأخرى صناعية محلية ستعرض منتجاتها من خلال جناح خاص مخصص لها.

وسيفتح المهرجان ابوابه من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا لأصحاب ورجال الأعمال، ومن الثالثة بعد الظهر وحتى الحاديه عشرة ليلا امام الجمهور للبيع المباشر.

ووفقا للبيان، سيضم المهرجان كل القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية، وسيشهد جناح كبير للصناعات الاردنيه بمختلف قطاعاتها بالاضافة لأجنحة الدول الاخرى التى ستعرض منتجاتها امام الزائرين والبيع المباشر.

وقال مدير عام شركة (ابكو) رائد ابو سعدة، ان مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق الذي يقام للمرة التاسعة عشرة يعتبر من ابرز الفعاليات التي تنظم بالمملكة كونه يمثل ملتقى للعائلة ويوفر متعة التسوق والترفيه والتسلية والالعاب والهدايا.

واضاف ان المهرجان في دورته الجديدة يركز على الصناعة الاردنية من خلال تخصيص دعم مقدم من غرفة صناعة عمان للمشاركين، داعيا المواطنين لزيارته والاطلاع على الجودة والتطور الكبير الذي وصلته المنتجات الصناعية المحلية.

واشار ابو سعدة بان سيتم طيلة أيام المهرجان تخصيص وقت لأصحاب الاعمال المدعوين من الخارج للقاء اصحاب المصانع والتجار الاردنيين للاطلاع على منتجاتهم وعقد شراكات تجارية فيما بينهم، وفتح اسواق تصديرية جديدة.

وستقوم ادارة المهرجان وبالتعاون مع الجهات الرسميه والرقابية باتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثله بارتداء الكمامه وقياس درجه الحرارة والتأكد من أخذ المطعوم ولو جرعه واحده وتطبيق البروتوكول الصحى المعتمد لضمان سلامة المشاركين والزائرين لفعالياته.