مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يواصل فعالياته

يواصل مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق بدورته العشرين استقبال الزوار للاطلاع على منتجات الشركات المحليه والاجنبيه المشاركة.

ويشهد مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق الذي تقام فعالياته بالمركز الاردني للمعارض والمؤتمرات الدولية في مكة مول إقبالا كبيرا من المواطنين والسياح الذين يقصدونه للتسوق والتعرف على منتجات مختلف الدول المشاركة.

ويفتتح المهرجان الذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)، أبوابه يوميا امام الزائرين بالمجان، من الثالثة عصرا وحتى الحادية عشر ليلا، ويشتمل على العديد من المعروضات بمقدمتها الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والاكسسوارات والصناعات البلاستيكية والكيماوية”المنظفات” والتحف والهدايا.

كما يوفر المهرجان خدمة البيع المباشر لمرتاديه والزائرين ويتخلله توزيع هدايا وجوائز وتنظيم مسابقات وفعاليات ترفيهية للأطفال.

وقال مدير عام شركة (ابكو) رائد ابو سعدة إن مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يعد من ابرز الفعاليات التي تنظم بالمملكة نظرا لأهميته الاقتصادية والتجارية والترويجية كونه يمثل ملتقى للعائلة الاردنية والزائرين للمملكة بما يوفره من متعة التسوق والترفيه والتسلية.

واضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ان مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يسعى لترويج الصناعة الوطنية ووضع المملكة على خارطة سياحة المعارض الدولية.

وقال ابو سعدة إن اقامة مثل هذه الفعاليات يسهم بالترويج للصناعة المحلية وبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة، الى جانب تعزيز دور المملكة كمقصد مميز للسياحة العائلية وبخاصة من دول الخليج العربي بفعل توفر الامن والاستقرار.

يذكر ان المهرجان الذي تشارك فيه شركات من فلسطين وإيران وباكستان بالإضافة للأردن سيختتم فعالياته السبت المقبل.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي افتتح فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.