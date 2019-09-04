مهرجان صيف عمان للتسوق يواصل استقبال الزوار

عمان-الغد- يواصل مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق بنسخته الثامنة عشر استقبال الزوار للتعرف على منتجات 60 شركة محلية وأجنبية.

ويفتتح المهرجان، الذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)،أبوابه من الساعة الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل، ويشتمل على العديد من المعروضات منها الصناعات الغذائية والبلاستيكية والحرف اليدوية والكيماويات والسخانات الشمسية والإكسسوارات.

وقال مدير عام شركة (ابكو) رائد ابو سعدة، إن “مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق الذي يقام للمرة 18 يعتبر من ابرز الفعاليات التي تنظم بالمملكة نظرا لأهميته الاقتصادية والتجارية والترويجية كونه يمثل ملتقى للعائلة الاردنية والزائرين للمملكة بما يوفره من متعة التسوق والترفيه والتسلية.

واشار ابو سعدة الى ان الدخول لأرض المهرجان بالمجان، بالاضافة لتوزيع الهدايا والجوائز واقامة المسابقات وتوفير ألعاب وحفلات للاطفال.

وأضاف أن “معرض صيف عمان يسعى لترويج الصناعة الوطنية ووضع المملكة على خارطة سياحة المعارض الدولية، بالإضافة إلى توفيره للمنتجات المحلية ومنتجات الدول الأخرى للزوار بأسعار تفضيلية.

ودعا ابو سعدة الافراد والشركات إلى زيارة مهرجان صيف عمان والتعرف على المنتجات المتوفرة في المعرض.