مهرجان صيف عمان يستأنف فعالياته مساء اليوم في حدائق الحسين

تستأنف اليوم السبت أمسيات صيف عمان في حدائق الحسين وتستمر لغاية 20 آب الحالي.

وحددت مساحة مخصصة للأطفال تبدأ الساعة السادسة مساء وتشمل محطات الرسم على الوجوه، نفخ البالونات، محطات سينما الأطفال، الألعاب الهوائية، ومنصات الألعاب.

وكان مسرح المدرج الروماني قد شهد مساء أمس الجمعة، الأمسية الثانية من ليالي مهرجان صيف عمان التي أحيا حفلها الفنان يحيى صويص والفنانة نداء شرارة، وفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية/ الرمثا، بحضور نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي وجمهور كبير.

وقدم الفنان صويص باقة من الأغاني الوطنية والتراثية الفلكلورية الأردنية ووصلة من روائع الطرب العربي الأصيل العراقي والفلسطيني والخليجي.

وقدمت الفنانة شرارة وصلات غنائية من حصيلة نتاج أعمالها الفنية والتي تنوعت بين الأغاني الوطنية الأردنية، كما غنت من كلماتها وألحانها أغنية لفلسطين.

وقدمت فرقة صوت الأردن للفنون الشعبية / الرمثا عرضا فنيا من التراث الأردني بمشاركة الفنان الأردني أديب القاسم.

ودعت أمانة عمان المواطنين لحضور فعاليات المهرجان الذي خصص فيه منطقة لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية بهدف إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان، وتوفير أجواء الفرح للمواطنين وزوار الأردن وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.

— (بترا)