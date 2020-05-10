مهرجان كان يطرح قائمة أفلام نسخة هذا العام الملغاة في يونيو

باريس– قال المفوض العام لمهرجان كان، تيري فريمو، في بيان الأحد أنه من الصعب للغاية في مثل هذا التوقيت النظر في إمكانية إقامة نسخة هذا العام بشكل فعلي.

وأوضح أنه سيجري نشر قائمة من الأفلام التي كان لتشارك في الحدث الفني الملغي. وفي مقابلة مع مجلة (لو نوفيل أوبسرفاتور) الأسبوعية و(Screen Daily) الرقمية.

وبين فريمو أنه سيجري نشر هذه القائمة مطلع يونيو/حزيران القادم، والتي تتضمن أفلاما ستطرح للعرض خلال الفترة الحالية وحتى ربيع 2021.

وأوضح أن “الاختيار لن يتم على الأرجح في إطار الصيغة المعتادة التي نعرفها جميعا في أقسام المنافسة”، مضيفا أنه “سيكون من المثير للسخرية أن نتصرف كما لو كان شيئا لم يحدث، ولكننا نريد تشجيع الأفلام التي شاهدناها وعشقناها”.

وعقب نشر القائمة في يونيو/حزيران، سيجري تنظيم عروض في بعض دور السينما، وفقا للمفوض العام، ولكن لن تكون هناك نسخة رقمية من المهرجان كما لم يطرح ترك أفلام هذا العام لنسخة 2021. كما تستثنى الأفلام التي يتم إطلاقها مباشرة على منصات إلكترونية.

وقال فيرمو: “إننا نركز على الافلام التي يجب ان تطرح في دور سينما وتحتاج لدعمنا”. وقد شاهد فريق المهرجان 1500 فيلم، على غرار السنوات الماضية، إلا أن النقاشات حولها هذه المرة تمت في لقاءات عبر الواقع الافتراضي.

وأضاف فريمو أنه سيكون “من المستحيل” جمع أفراد لجنة تحكيم هذا العام أو تقديم جوائز، مبينا أنهم اقترحوا على المخرج الأمريكي سبايك لي، الذي كان يجب أن يترأس نسخة هذا العام، أن يقوم بنفس الدور العام المقبل. (إفي)