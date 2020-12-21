مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ينطلق بدورته الحادية عشرة



عمّان – سعياً لتقديم كل ما يثري المشهد الثقافي والسينمائي الأردني والعالمي، ينطلق مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان، وهو المهرجان الأردني الدولي الأول من نوعه في الأردن، في دورته الحادية عشرة تحت عنوان “ذاكرة الإنسان” مقدماً مجموعة مختارة من أبرز الأفلام الروائية والوثائقية والتحريكية لهذا العام، والتي ستعرض يومياً ابتداءً من يوم السبت 26 كانون الأول(ديسمبر) 2020 ولغاية يوم الخميس 7 كانون الثاني (ديسمبر) 2021، وذلك بحلته الجديدة من خلال تسجيل الدخول عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان، والتي سيتم تفعيلها في أول يوم من المهرجان على الموقع الإلكتروني.

ويأتي المهرجان – الذي ينظمه المعمل 612 للأفكار بالشراكة مع وزارة الثقافة وأمانة عمّان الكبرى وبدعم من الاتحاد الأوروبي و مؤسسة الدعم الإعلامي IMS – لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز الجانب الإيجابي لقصص النجاح في هذا المجال، لا سيّما في الأوقات الصعبة التي نعيشها في ظل وباء “كوفيد 19” العالمي، حيث سيعرض المهرجان 40 فيلماً مختاراً من جميع أنحاء العالم تتراوح بين الأفلام القصيرة والطويلة موزعة في برنامج عرض يومي، مستهلاً بفيلم الافتتاح اللبناني “طمس” يليه مقابلة مع مخرج الفيلم – غسان الحلواني، بحيث يناقش العمل رحلة بحثه الأرشيفية .

وكعادته في كل عام، لا يقتصر مهرجان كرامة على عرض الأفلام فقط بل يتميز أيضاً بعرض الفعاليات الموازية للأفلام كالندوات السينمائية والجلسات الحوارية وورشات العمل، إضافة إلى موسيقى كرامة وكرامة أطفال السنوي.

واعربت المخرجة سوسن دروزة – مديرة مهرجان كرامة – عن سعادتها بإطلاق هذه الدورة قائلة: “إننا متحمسون جداً لانطلاقة مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ليأتي هذه السنة بشكل مميز ومختلف عن الدورات السابقة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع، حيث سنطلق منصّة خاصة للمهرجان لعروض جميع الأفلام والفعاليات؛ لتكون متاحة ومتوفرة مجاناً لجمهورنا أينما كان”.