مهرجان كروي لمراكز الأمير علي للواعدين بالجنوب

عمان- الغد– أقامت الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم، أمس، مهرجانا كرويا لمراكز الأمير علي للواعدين بالجنوب لمواليد 2008 و2009، بإشراف المدير الفني اليكساندر جيتزي.

وأقيم المهرجان على ملاعب شركة تطوير العقبة، بحضور لافت لواعدي مراكز الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، واشتمل على محطات تدريبية فنية، الى جانب ألعاب ترفيهية.

ومن المنتظر أن تقيم الدائرة الفنية مهرجانا لواعدي الوسط والشمال مطلع الأسبوع المقبل.